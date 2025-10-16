Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 октября 2025, 20:31
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Моя зарплата? Это просто унизительно»

Тренер отказался называть цифры

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу отказался назвать журналистам зарплату, которую он получает в сборной Румынии.

«Какая у меня зарплата? Я не буду этого говорить – считаю это унизительным. Хочу только добавить: меня часто упрекают, что я мало общаюсь на пресс-конференциях. На самом деле я отвечаю всем, просто не вижу смысла говорить о вещах, которые не имеют смысла.

Я не стремлюсь к спорам – хочу быть точным и аргументированным. Не могу давать болельщикам неправдивые или необдуманные ответы», – сказал тренер.

Ранее бывший тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что в свое время хотел подписать в киевский клуб Вирджила Гицэ.

Мирча Луческу сборная Румынии по футболу зарплаты
Дмитрий Олейник Источник: Fanatik
