Мирча ЛУЧЕСКУ: «Моя зарплата? Это просто унизительно»
Тренер отказался называть цифры
Бывший тренер «Динамо» и «Шахтера» Мирча Луческу отказался назвать журналистам зарплату, которую он получает в сборной Румынии.
«Какая у меня зарплата? Я не буду этого говорить – считаю это унизительным. Хочу только добавить: меня часто упрекают, что я мало общаюсь на пресс-конференциях. На самом деле я отвечаю всем, просто не вижу смысла говорить о вещах, которые не имеют смысла.
Я не стремлюсь к спорам – хочу быть точным и аргументированным. Не могу давать болельщикам неправдивые или необдуманные ответы», – сказал тренер.
Ранее бывший тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что в свое время хотел подписать в киевский клуб Вирджила Гицэ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе заинтересовались активностью защитника в соцсетях
Известный тренер считает, что команда должна занять второе место в группе