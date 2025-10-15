Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я хотел видеть его в киевском Динамо»
Украина. Премьер лига
Вирджил Гицэ мог в свое время перебраться в Киев

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что в свое время хотел подписать в киевский клуб Вирджила Гицэ.

«Я следил за Гицэ и хотел видеть его в киевском «Динамо». Сейчас он выступает в сильном чемпионате за клуб, который имеет шансы выйти в Бундеслигу», — сказал тренер.

«Динамо» рассматривало трансфер Гицэ в сезоне 2023/24. Тогда футболист играл за польскую «Краковию».

Ранее бывший тренер «Динамо» Мирча Луческу считает, что новичок «Динамо» Владислав Бленуце сможет вернуть доверие болельщиков клуба, если начнет забивать голы.

Вирджил Гицэ Мирча Луческу Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Digisport.ro
