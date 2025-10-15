Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я хотел видеть его в киевском Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что в свое время хотел подписать в киевский клуб Вирджила Гицэ.

«Я следил за Гицэ и хотел видеть его в киевском «Динамо». Сейчас он выступает в сильном чемпионате за клуб, который имеет шансы выйти в Бундеслигу», — сказал тренер.

«Динамо» рассматривало трансфер Гицэ в сезоне 2023/24. Тогда футболист играл за польскую «Краковию».

Ранее бывший тренер «Динамо» Мирча Луческу считает, что новичок «Динамо» Владислав Бленуце сможет вернуть доверие болельщиков клуба, если начнет забивать голы.