Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я хотел видеть его в киевском Динамо»
Вирджил Гицэ мог в свое время перебраться в Киев
Бывший тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что в свое время хотел подписать в киевский клуб Вирджила Гицэ.
«Я следил за Гицэ и хотел видеть его в киевском «Динамо». Сейчас он выступает в сильном чемпионате за клуб, который имеет шансы выйти в Бундеслигу», — сказал тренер.
«Динамо» рассматривало трансфер Гицэ в сезоне 2023/24. Тогда футболист играл за польскую «Краковию».
Ранее бывший тренер «Динамо» Мирча Луческу считает, что новичок «Динамо» Владислав Бленуце сможет вернуть доверие болельщиков клуба, если начнет забивать голы.
