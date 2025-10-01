Луческу дал совет Бленуце после его скандального поступка

Бывший тренер «Динамо» Мирча Луческу считает, что новичок «Динамо» Владислав Бленуце сможет вернуть доверие болельщиков клуба, если начнет забивать голы.

«Что после этой ситуации должен делать Бленцуе, чтобы вернуть доверие болельщиков? Нужно только одно – забивать голы. Его никуда не отпустят. Время все покажет, а клуб обязательно встанет на его защиту. Это большая команда с фантастическими традициями и богатым опытом», – сказал Луческу

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.