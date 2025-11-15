ATP15 ноября 2025, 15:45 |
Янник Синнер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира АТР 2025
15 ноября состоятся матчи 1/2 финала Итогового турнира АТР 2025, который проходит в Турине (Италия).
Ориентировочно в 15:40 по Киеву на корт выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 2) и Алекс де Минаур (Австралия, ATP 7).
Это будет 13-е очное противостояние соперников. Счет 12:0 в пользу Янника.
Победитель противостояния в финале поборется либо против Карлоса Алькараса, либо против Феликса Оже-Альяссима.
