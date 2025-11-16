Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эти счастливчики их не обыграют»

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко высказался о составе сборной Украины.

– Как вы думаете, кроме Трубина и Забарного, мы кого-то увидим из этого состава против Исландии?

– Это у Реброва нужно спрашивать. Есть такие люди, которые не устают, правда, это не очень нам помогает. Я думаю, что счастливчики, которые отдыхали с Францией, не обыграли бы состав, который проиграл 0:4.

Украина проведет матч против Исландии 16 ноября в 19:00 по Киеву.

13 ноября сборная Украины провела выездной матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D против команды Франции. Встреча прошла на стадионе Парк де Пренс в Париже, французской столицей. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.