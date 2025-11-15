Янник Синнер – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на полуфинал ATP Finals

15 ноября, в полуфинале Итогового турнира в Турине между собой сыграют Янник Синнер (АТР 2) и Алекс де Минаур (АТР 7).

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Янник Синнер

Как и ожидалось, Синнер уверенно пробился в полуфинал Итогового турнира, на групповой стадии он не отдал ни сета, что только прибавило уверенности. Итальянец начал с победы над канадцем Феликсом Оже Альяссимом – 7:5, 6:1. Во втором туре была победа над немцем Александром Зверевым – 6:4, 6:3.

Двух побед хватило, чтоб гарантировать себе выход из группы с первого места, но даже без турнирной мотивации Синнер обыграл американца Бена Шелтона – 6:3, 7:6. Пока теннисист успешно защищает свой титул, он в хорошей форме, перед Итоговым турниром он был триумфатором в Париже и Вене.

Алекс де Минаур

Для австралийца попадание в полуфинал это хорошее достижение, которое стало возможным благодаря удачному стечению обстоятельств. де Минаур начал турнир с двух поражений, в первом туре он уступил Алькарасу – 6:7, 2:6. Во втором туре было обидное поражение от Музетти – 5:7, 6:3, 5:7, причем австралиец вел 5:3 в третьем сете.

Алекс обязан был побеждать в последнем туре в двух сетах, а также ждать поражения Музетти от Алькараса. Обе части плана сработали, австралиец сумел обыграть сильного Тейлора Фрица – 7:6, 6:3, а итальянец уступил лидеру мирового рейтинга. Учитывая выступления на этом турнире, предпосылок для сенсационной победы нет, но де Минаур очень опасен.

Личные встречи

В очных противостояниях счет 12:1 в пользу итальянца, хотя единственная победа де Минаура только формальная, ведь тогда Синнер просто не вышел на матч. Трижды спортсмены пересекались в этом году, Янник выиграл все матчи, это было на Открытом чемпионате Австралии, в Пекине и Вене.

Прогноз

Котировки на этот матч такие, как будто Синнер играет против соперника из третьей сотни рейтинга, а не седьмой ракетки мира. Все указывает на то, что итальянец должен уверенно побеждать. Местная публика тоже будет поддерживать Янника, хотя я не считаю, что де Минаура надо списывать со счетов. Австралиец опытный боец, я поставлю на его победу с форой +5,5 геймов за 1,75.