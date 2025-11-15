В Париже состоялась рабочая встреча руководителей ФИФА с руководителями Украинской ассоциации футбола.

Со стороны ФИФА в мероприятии приняли участие генеральный секретарь Матиас Графстрём, руководитель направления глобального развития футбола Арсен Венгер и руководитель по вопросам национальных ассоциаций Эльхан Мамедов.

Украинскую ассоциацию футбола представляли президент Андрей Шевченко, первый вице-президент Артем Стоянов, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.

Во время встречи делегация УАФ проинформировала руководство ФИФА о текущей ситуации в Украине, в частности обозначила ключевые вызовы по сохранению и дальнейшему развитию футбола в условиях войны.

Стороны подробно обсудили состояние реализации текущих проектов в рамках программ ФИФА и оценили возможности дальнейшего расширения сотрудничества – прежде всего в сфере подготовки тренерских кадров для детско-юношеского футбола.

ФОТО. Шевченко и делегация УАФ провели встречу с руководителями FIFA