Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Шевченко и делегация УАФ провели встречу с руководителями FIFA
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 05:23
284
1

ФОТО. Шевченко и делегация УАФ провели встречу с руководителями FIFA

В мероприятии принял участие знаменитый тренер Арсен Венгер

ФОТО. Шевченко и делегация УАФ провели встречу с руководителями FIFA
УАФ

В Париже состоялась рабочая встреча руководителей ФИФА с руководителями Украинской ассоциации футбола.

Со стороны ФИФА в мероприятии приняли участие генеральный секретарь Матиас Графстрём, руководитель направления глобального развития футбола Арсен Венгер и руководитель по вопросам национальных ассоциаций Эльхан Мамедов.

Украинскую ассоциацию футбола представляли президент Андрей Шевченко, первый вице-президент Артем Стоянов, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.

Во время встречи делегация УАФ проинформировала руководство ФИФА о текущей ситуации в Украине, в частности обозначила ключевые вызовы по сохранению и дальнейшему развитию футбола в условиях войны.

Стороны подробно обсудили состояние реализации текущих проектов в рамках программ ФИФА и оценили возможности дальнейшего расширения сотрудничества – прежде всего в сфере подготовки тренерских кадров для детско-юношеского футбола.

ФОТО. Шевченко и делегация УАФ провели встречу с руководителями FIFA

Андрей Шевченко ФИФА Украинская ассоциация футбола Арсен Венгер Александр Шевченко (футбольный функционер) Игорь Грищенко Артем Стоянов
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
VIPsector1
Воно йобнуте на всю голову? Погуляли, мальчики? Напевно ще й в сауну з девочками завітали. Кости погреть в Париже за рахунок асоціаціі. «А хуле! Робоча зустріч. Смокчи, не відволікайся»  подумав президент асоціації… Досить ганьбити країну! Забирайся геть!
