Ребров не виноват? Сабо назвал неожиданную причину провала сборной Украины

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о предстоящей игре сборной Украины против Исландии, а также назвал причину неудачных результатов «сине-желтых» под руководством Сергея Реброва.

– Против Исландии нам нужна только победа. Ваш прогноз на решающий матч?

– У меня тревожное предчувствие. Исландия – хорошая команда. Думаю, будет ничья, хотя я буду болеть за победу. Наши должны победить и неважно, каким образом.

– Если мы не обыграем Исландию, Ребров должен уйти в отставку в связи с тем, что не выполнил задание по выходу на чемпионат мира?

– Сложный вопрос, не знаю. Может, он сам уйдет, увидим. Тем не менее, я не хочу винить во всем главного тренера. Ну не кем Реброву играть, поймите. Он не может под желаемую тактику подбирать футболистов, потому что их уровень слишком низкий, – уверен Сабо.

В воскресенье, 16 ноября, подопечные Реброва сыграют в матче шестого тура квалификации ЧМ-2026 против Исландии. В предыдущем поединке украинская команда была разгромлена Францией со счетом 0:4.