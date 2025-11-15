Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сабо назвал виновных в позорном поражении Украины от Франции
Чемпионат мира
Сабо назвал виновных в позорном поражении Украины от Франции

Бывший тренер шокирован, что команда не нанесла ни одного удара по воротам

Сабо назвал виновных в позорном поражении Украины от Франции
УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо остался шокирован тем, что футболисты сборной Украины не нанесли ни одного удара в матче против Франции.

«В первом тайме наши отбивались, как могли, но после пропущенного гола рассыпались. Я надеялся только на то, что Франция выпустит второй состав и нашим удастся зацепиться за ничью, но этого не произошло. Французы были быстрее во всем. Наш игрок только дергается в одну сторону, а француз уже там. Мы не успеваем.

Но даже в этом случае, я не понимаю, как можно было не нанести ни одного удара в створ ворот соперника и не подать ни одного углового? Тогда нах*ра вообще на поле выходить?! Если Ребров выбрал такую защитную тактику, то контратаки все равно должны быть. Я даже не знаю, как назвать такой футбол, в который вчера играла наша команда. Все нужно делать на скорости и в одно касание, а наши так не умеют», – сказал Сабо.

Йожеф Сабо сборная Украины по футболу Франция - Украина ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Комментарии 4
AMUR
Все вірно
Ответить
0
514839
Так а хто ж винуватий, щось я не зрозумів?
Ответить
0
Перець
У Реброва до кожного матчу індивідуальний підхід і стартовий склад, щоб вболівальник був акує
Ответить
0
batistuta
Зато пострибати та поспівати ми можемо краще за усіх!
Ответить
-4
