Сабо назвал виновных в позорном поражении Украины от Франции

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо остался шокирован тем, что футболисты сборной Украины не нанесли ни одного удара в матче против Франции.

«В первом тайме наши отбивались, как могли, но после пропущенного гола рассыпались. Я надеялся только на то, что Франция выпустит второй состав и нашим удастся зацепиться за ничью, но этого не произошло. Французы были быстрее во всем. Наш игрок только дергается в одну сторону, а француз уже там. Мы не успеваем.

Но даже в этом случае, я не понимаю, как можно было не нанести ни одного удара в створ ворот соперника и не подать ни одного углового? Тогда нах*ра вообще на поле выходить?! Если Ребров выбрал такую защитную тактику, то контратаки все равно должны быть. Я даже не знаю, как назвать такой футбол, в который вчера играла наша команда. Все нужно делать на скорости и в одно касание, а наши так не умеют», – сказал Сабо.