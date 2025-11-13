Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
13 ноября 2025, 15:00 |
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025

Тейлор Фритц – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц и Алекс де Минаур

13 ноября состоятся матчи третьего тура Итогового турнира АТР 2025 в группе Джимми Коннорса.

Ориентировочно в 15:00 по Киеву на корт выйдут Тейлор Фритц (США, ATP 6) и Алекса де Минаур (Австралия, ATP 7).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 11-е очное противостояние соперников. Счет 5:5.

В одном квартете с Тейлором и Алексом выступают Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти.

📺 Видеотрансляция

Тейлор Фритц Алекс де Минаур Итоговый турнир ATP смотреть онлайн
