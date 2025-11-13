ATP13 ноября 2025, 15:00 |
134
0
Тейлор Фритц – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025
13 ноября 2025, 15:00 |
134
0
13 ноября состоятся матчи третьего тура Итогового турнира АТР 2025 в группе Джимми Коннорса.
Ориентировочно в 15:00 по Киеву на корт выйдут Тейлор Фритц (США, ATP 6) и Алекса де Минаур (Австралия, ATP 7).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет 11-е очное противостояние соперников. Счет 5:5.
В одном квартете с Тейлором и Алексом выступают Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 13 ноября 2025, 00:02 2
Боксер высказался о судьбе
Футбол | 13 ноября 2025, 10:11 44
Руслан Малиновский и Николай Матвиенко не сыграют против Франции
Футбол | 13.11.2025, 14:30
Футбол | 13.11.2025, 04:50
Теннис | 13.11.2025, 08:50
Комментарии 0
Популярные новости
12.11.2025, 07:52 4
12.11.2025, 12:39
12.11.2025, 09:00
11.11.2025, 08:15 16
12.11.2025, 05:42
11.11.2025, 11:02 6
11.11.2025, 20:09 26
12.11.2025, 03:02