Тейлор Фритц – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 ноября состоятся матчи третьего тура Итогового турнира АТР 2025 в группе Джимми Коннорса.

Ориентировочно в 15:00 по Киеву на корт выйдут Тейлор Фритц (США, ATP 6) и Алекса де Минаур (Австралия, ATP 7).

Это будет 11-е очное противостояние соперников. Счет 5:5.

В одном квартете с Тейлором и Алексом выступают Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти.