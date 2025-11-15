Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 ноября 2025, 06:02
Футболист играл за Динамо и сборную Украины, несмотря на запрет врачей

Рыбалке запретили играть в футбол

УАФ. Сергей Рыбалка

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка рассказал, что в детстве из-за тяжелой болезни врачи ему посоветовали навсегда завязать с футболом.

«У меня отказали почки и не работали совсем. Потом начал футболом заниматься. Врачи говорили, что спортом нельзя заниматься ни в коем случае», – сказал Рыбалка.

Ранее бывший полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка рассказал об изменениях, которые происходили в команде на третий год работы во главе киевлян Сергея Реброва и влиянии Рауля Рианчо, который был помощником главного тренера.

