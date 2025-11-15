Футболист играл за Динамо и сборную Украины, несмотря на запрет врачей
Рыбалке запретили играть в футбол
Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка рассказал, что в детстве из-за тяжелой болезни врачи ему посоветовали навсегда завязать с футболом.
«У меня отказали почки и не работали совсем. Потом начал футболом заниматься. Врачи говорили, что спортом нельзя заниматься ни в коем случае», – сказал Рыбалка.
Ранее бывший полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка рассказал об изменениях, которые происходили в команде на третий год работы во главе киевлян Сергея Реброва и влиянии Рауля Рианчо, который был помощником главного тренера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Издание Footmercato отметило уверенную и хладнокровную игру Егора Ярмолюка
Бывший тренер шокирован, что команда не нанесла ни одного удара по воротам