Футболист играл за Динамо и сборную Украины, несмотря на запрет врачей

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Сергей Рыбалка рассказал, что в детстве из-за тяжелой болезни врачи ему посоветовали навсегда завязать с футболом.

«У меня отказали почки и не работали совсем. Потом начал футболом заниматься. Врачи говорили, что спортом нельзя заниматься ни в коем случае», – сказал Рыбалка.

