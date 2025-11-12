Источник: клуб УПЛ имеет финансовые трудности. Игрокам задерживают зарплату

Дебютант Украинской Премьер-лиги у Кудровки имеет некоторые финансовые проблемы уже на старте нового сезона.

По информации источника, перед игроками существуют задолженности по зарплате и премиям. Однако руководство обещает, что в ближайшее время исправит ситуацию и все финансы будут компенсированы футболистам.

В нынешнем сезоне Кудровка занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей.