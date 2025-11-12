Украина. Премьер лига12 ноября 2025, 08:27 |
Источник: клуб УПЛ имеет финансовые трудности. Игрокам задерживают зарплату
У Кудровки есть некоторые проблемы
12 ноября 2025, 08:27 |
Дебютант Украинской Премьер-лиги у Кудровки имеет некоторые финансовые проблемы уже на старте нового сезона.
По информации источника, перед игроками существуют задолженности по зарплате и премиям. Однако руководство обещает, что в ближайшее время исправит ситуацию и все финансы будут компенсированы футболистам.
В нынешнем сезоне Кудровка занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей.
