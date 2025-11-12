Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: клуб УПЛ имеет финансовые трудности. Игрокам задерживают зарплату
Украина. Премьер лига
12 ноября 2025, 08:27 |
502
0

Источник: клуб УПЛ имеет финансовые трудности. Игрокам задерживают зарплату

У Кудровки есть некоторые проблемы

12 ноября 2025, 08:27 |
502
0
Источник: клуб УПЛ имеет финансовые трудности. Игрокам задерживают зарплату
ФК Кудровка.

Дебютант Украинской Премьер-лиги у Кудровки имеет некоторые финансовые проблемы уже на старте нового сезона.

По информации источника, перед игроками существуют задолженности по зарплате и премиям. Однако руководство обещает, что в ближайшее время исправит ситуацию и все финансы будут компенсированы футболистам.

В нынешнем сезоне Кудровка занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей.

По теме:
Степаненко ответил на резонансные слова Попова после матча Кубка Украины
Тимченко объяснил, почему Полтава проиграла Шахтеру со счетом 1:7
ЗАГУРСКИЙ: «Полесью нужно реально подтвердить свое третье место»
Кудровка зарплаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Футбол | 11 ноября 2025, 12:52 9
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией

Артем Довбик не поможет команде в ноябре

В ПСЖ недовольны уровнем Забарного. Клуб принял радикальное решение
Футбол | 12 ноября 2025, 07:08 9
В ПСЖ недовольны уровнем Забарного. Клуб принял радикальное решение
В ПСЖ недовольны уровнем Забарного. Клуб принял радикальное решение

Парижане подпишут еще одного футболиста

Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11.11.2025, 07:55
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Динамо посоветовали создать новую команду, чтобы преодолеть кризис
Футбол | 12.11.2025, 07:22
Динамо посоветовали создать новую команду, чтобы преодолеть кризис
Динамо посоветовали создать новую команду, чтобы преодолеть кризис
ФОТО. Его не узнать. Мудрик кардинально сменил имидж
Футбол | 11.11.2025, 20:09
ФОТО. Его не узнать. Мудрик кардинально сменил имидж
ФОТО. Его не узнать. Мудрик кардинально сменил имидж
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Британцу пророчат величайшее достижение в истории бокса в бою с Усиком
Британцу пророчат величайшее достижение в истории бокса в бою с Усиком
10.11.2025, 19:46 1
Бокс
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
10.11.2025, 20:25 6
Футбол
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
11.11.2025, 08:33 1
Футбол
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 3
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Убирайся к черту из бокса»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Убирайся к черту из бокса»
11.11.2025, 07:02
Бокс
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
10.11.2025, 18:46 35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
11.11.2025, 10:29
Футзал
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
11.11.2025, 08:15 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем