Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Криштиану РОНАЛДУ: «Говорю саудовцам, что я один из них, я тоже саудовец»
Саудовская Аравия
12 ноября 2025, 04:41
Футболист принял участие в саммите по вопросам мирового туризма

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду находится в лагере сборной Португалии, однако это не помешало ему через видеосвязь принять участие в саммите по вопросам мирового туризма, который проходит в Эр-Рияде.

Игрок «Аль-Насра», который вскоре отметит третью годовщину выступлений за клуб, отметил стремительный рост Саудовской лиги в последние годы.

«Я верю в этот проект, верю в футбол и в людей лиги. Чемпионат имеет огромный потенциал на будущее. Саудовская лига значительно выросла за последние три года, а страсть саудитов к футболу просто невероятна».

Говоря о туризме, главной теме конференции, Роналду также отметил родство с людьми Саудовской Аравии: «Туризм, который для меня очень важен, тоже активно развивается в последние годы. Поэтому я рад быть частью этого. Как я говорю саудовцам, что я один из них, я тоже саудовец».

Напомним, что ранее Криштиану сделал важное заявление относительно своей карьеры.

Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: A Bola
