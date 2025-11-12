Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 ноября 2025, 01:59 | Обновлено 12 ноября 2025, 02:09
Экс-талант Реала станет свободным агентом. Он в поисках нового клуба

Хамес Родригес не продлит контракт с мексиканским «Леоном»

Экс-талант Реала станет свободным агентом. Он в поисках нового клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

Известный колумбийский футболист Хамес Родригес не планирует оставаться в мексиканском клубе «Леон».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Хамес попрощается с командой в начале 2026 года, когда истечет срок его контракта.

В новый год Родригес войдёт в статусе свободного агента и в ожидании нового клубного этапа перед чемпионатом мира.

Колумбиец провел 34 поединка за «Леон», в которых он оформил пять голов и девять ассистов.

Хамес Родригес Леон (Мексика) чемпионат Мексики по футболу свободный агент Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
