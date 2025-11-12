Экс-талант Реала станет свободным агентом. Он в поисках нового клуба
Хамес Родригес не продлит контракт с мексиканским «Леоном»
Известный колумбийский футболист Хамес Родригес не планирует оставаться в мексиканском клубе «Леон».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Хамес попрощается с командой в начале 2026 года, когда истечет срок его контракта.
В новый год Родригес войдёт в статусе свободного агента и в ожидании нового клубного этапа перед чемпионатом мира.
Колумбиец провел 34 поединка за «Леон», в которых он оформил пять голов и девять ассистов.
🚨🇨🇴 James Rodriguez will leave Leon and he’s available as free agent again for 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2025
Ready for new chapter after playing in Mexico… ahead of the World Cup with Colombia. pic.twitter.com/ANkq0FT8wV
