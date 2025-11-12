Экс-талант Реала станет свободным агентом. Он в поисках нового клуба

Известный колумбийский футболист Хамес Родригес не планирует оставаться в мексиканском клубе «Леон».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Хамес попрощается с командой в начале 2026 года, когда истечет срок его контракта.

В новый год Родригес войдёт в статусе свободного агента и в ожидании нового клубного этапа перед чемпионатом мира.

Колумбиец провел 34 поединка за «Леон», в которых он оформил пять голов и девять ассистов.