Экс-игрок сборной Украины: «Франция – это топ-сборная Европы»

Экс-игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк в эксклюзивном интервью для Sport.ua сделал прогноз на матч между «желто-синими» и французами в квалификации чемпионата мира:

«Это будет крайне сложный поединок для «сине-желтых». Франция – это топ-сборная Европы, в матчах с которой никому не бывает легко. Я рассчитываю на то, что наша команда сыграет свою лучшую игру, но при этом необходимо сохранить силы на матч с Исландией. Поэтому я не исключаю, что в Париже может быть и не оптимальный состав».

Также Эдуард попытался спрогнозировать точный счет поединка – ожидает победы Франции со счетом 2:1.