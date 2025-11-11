Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Экс-игрок сборной Украины: «Франция – это топ-сборная Европы»

Эдуард Цихмейструк ожидает поражения Украины от Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Экс-игрок сборной Украины Эдуард Цихмейструк в эксклюзивном интервью для Sport.ua сделал прогноз на матч между «желто-синими» и французами в квалификации чемпионата мира:

«Это будет крайне сложный поединок для «сине-желтых». Франция – это топ-сборная Европы, в матчах с которой никому не бывает легко. Я рассчитываю на то, что наша команда сыграет свою лучшую игру, но при этом необходимо сохранить силы на матч с Исландией. Поэтому я не исключаю, что в Париже может быть и не оптимальный состав».

Также Эдуард попытался спрогнозировать точный счет поединка – ожидает победы Франции со счетом 2:1.

Эдуард Цихмейструк
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Victor673256ua
Відверто, нашій збірній треба не пропустити багато. А там вже з ісландцями вирішувати і сподіватись на вдалий жереб у плейоф
