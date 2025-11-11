Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
11 ноября 2025, 21:35 | Обновлено 11 ноября 2025, 21:38
ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к ключевой игре против Франции

Поединок квалификации ЧМ-2026 пройдет 13 ноября в Париже

УАФ

Сборная Украины начала подготовку к решающим матчам квалификации чемпионата мира 2026.

Команда Сергея Реброва провела первую тренировку в Париже, где уже 13 ноября встретится с национальной сборной Франции.

Украинские игроки, выступающие в УПЛ, прибыли в столицу Франции 10 ноября, преодолев путь через польский Жешув. В Париже к ним присоединились легионеры, и команда собралась в полном составе.

Впереди у украинцев два ключевых матча отбора – против Франции 13 ноября и Исландии 16 ноября. Именно эти поединки определят судьбу единственной путевки на чемпионат мира от группы. Команда, занявшая второе место, сыграет в дополнительном плей-офф.

После четырех туров в группе лидирует Франция (10 очков), далее идут Украина (7), Исландия (4) и Азербайджан (1).

Матч Франция – Украина состоится 13 ноября в 21:45 на стадионе Парк де Пренс в Париже.

ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к ключевой игре против Франции

sbornaya-ukrainy-v-parizhe-11112025
sbornaya-ukrainy-v-parizhe-11112025-foto-1
sbornaya-ukrainy-v-parizhe-11112025-foto-2
sbornaya-ukrainy-v-parizhe-11112025-foto-3
sbornaya-ukrainy-v-parizhe-11112025-foto-4
Сергей Ребров сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу тренировка Франция - Украина выбор редакции ЧМ-2026 по футболу фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
