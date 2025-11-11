ВИДЕО. Сборная Украины провела первую тренировку во Франции

Сборная Украины начала подготовку к решающим матчам отбора на чемпионат мира 2026.

Украинская команда провела первую тренировку в Париже накануне игры против Франции.

В понедельник, 10 ноября, украинские футболисты прибыли в Париж. Там к коллективу присоединились легионеры.

Подопечные Сергея Реброва проведут два ключевых поединка отбора: 13 ноября против Франции и 16 ноября – против Исландии.

После 4 туров группового этапа лидирует Франция (10 очков), далее – Украина (7), Исландия (4) и Азербайджан (1).

Матч Франция – Украина состоится 13 ноября в 21:45 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

