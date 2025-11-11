ВИДЕО. Сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор во Франции
Сине-желтых ждут матчи квалификации ЧМ против Франции и Исландии
Сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор, во время которого команду ждут важные матчи квалификации ЧМ-2026 с Францией и Исландией.
Перед отправкой футболисты приняли участие в яркой автограф-сессии, посвященной презентации новой игровой футболки сборной Украины.
Свои подписи и улыбки фанатам подарили Иван Калюжный, Николай Шапаренко и Александр Караваев.
Интервью дал Назар Волошин о вызове в главную команду страны. Также в видео – комментарий Евгения Волынца о готовности к сбору и атмосфере в команде.
