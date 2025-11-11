Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор во Франции
Чемпионат мира
11 ноября 2025, 13:47 | Обновлено 11 ноября 2025, 13:59
ВИДЕО. Сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор во Франции

Сине-желтых ждут матчи квалификации ЧМ против Франции и Исландии

УАФ

Сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор, во время которого команду ждут важные матчи квалификации ЧМ-2026 с Францией и Исландией.

Перед отправкой футболисты приняли участие в яркой автограф-сессии, посвященной презентации новой игровой футболки сборной Украины.

Свои подписи и улыбки фанатам подарили Иван Калюжный, Николай Шапаренко и Александр Караваев.

Интервью дал Назар Волошин о вызове в главную команду страны. Также в видео – комментарий Евгения Волынца о готовности к сбору и атмосфере в команде.

ЧМ-2026 по футболу Назар Волошин (Динамо) Евгений Волынец
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Сьогодні Завтра
хтось розібрався що то за "українська символіка на футболці збірній", про яку каже дівчина з відео, якій щось там ця символіка передає?
