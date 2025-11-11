Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 ноября
Другие новости
11 ноября 2025, 19:31 |
39
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

11 ноября 2025, 19:31 |
39
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Рома (Ж) – Волеренга (Ж)

Ggbet 1.53 – 4.15 – 4.90

22:00 Лион (Ж) – Вольфсбург (Ж)

Ggbet 1.13 – 6.80 – 13.00

22:00 Реал Мадрид (Ж) – Париж (Ж)

Ggbet 1.17 – 6.15 – 11.70

22:00 Санкт-Пельтен (Ж) – Челси (Ж)

Ggbet 100.00 – 17.00 – 1.02

ТЕННИС

21:30 Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур

Ggbet 3.21 – 1.39

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 ноября
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец
Футбол | 11 ноября 2025, 19:34 8
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец

Андрей хочет остаться в Мадриде и сразиться за место в составе Реала

Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:33 1
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика

Мичел вспомнил выступления украинского нападающего за каталонский клуб

ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Футбол | 10.11.2025, 20:25
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Испанские СМИ: солнце встает над Жироной, а Цыганков снова забивает
Футбол | 11.11.2025, 19:29
Испанские СМИ: солнце встает над Жироной, а Цыганков снова забивает
Испанские СМИ: солнце встает над Жироной, а Цыганков снова забивает
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11.11.2025, 07:55
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 216
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 8
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
11.11.2025, 07:22 3
Футбол
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
11.11.2025, 08:15 14
Футбол
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
11.11.2025, 08:59 3
Бокс
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем