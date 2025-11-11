СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 ноября

Во вторник, 11 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Рома (Ж) – Волеренга (Ж)

1.53 – 4.15 – 4.90

22:00 Лион (Ж) – Вольфсбург (Ж)

1.13 – 6.80 – 13.00

22:00 Реал Мадрид (Ж) – Париж (Ж)

1.17 – 6.15 – 11.70

22:00 Санкт-Пельтен (Ж) – Челси (Ж)

100.00 – 17.00 – 1.02

ТЕННИС

21:30 Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур

3.21 – 1.39

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.