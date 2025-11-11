«Это было бы прямо вау». Коноплянка рассказал о своей мечте

Бывший вингер «Днепра» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о своей внеигровой футбольной мечте.

– Знаешь, какая у меня еще мечта? Чтобы была моя команда, чтобы мы прошли, скажем, от любителей до высшей лиги – это было бы прямо вау. Знаешь, я бы тогда сказал: «О, не просто так жизнь прожил». Тогда я бы, может, прямо кайфовал.

– Если пофантазировать, то такая команда должна быть где‑то в Днепре?

– Да, конечно, было бы прикольно. Это было бы прямо вау. Надеемся, что война закончится как можно скорее, тогда было бы это сделать немного проще.

