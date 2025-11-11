Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это было бы прямо вау». Коноплянка рассказал о своей мечте
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 19:01 | Обновлено 11 ноября 2025, 19:09
315
0

«Это было бы прямо вау». Коноплянка рассказал о своей мечте

Евгений хочет иметь собственную футбольную команду

11 ноября 2025, 19:01 | Обновлено 11 ноября 2025, 19:09
315
0
«Это было бы прямо вау». Коноплянка рассказал о своей мечте
Instagram. Євген Коноплянка

Бывший вингер «Днепра» и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о своей внеигровой футбольной мечте.

– Знаешь, какая у меня еще мечта? Чтобы была моя команда, чтобы мы прошли, скажем, от любителей до высшей лиги – это было бы прямо вау. Знаешь, я бы тогда сказал: «О, не просто так жизнь прожил». Тогда я бы, может, прямо кайфовал.

– Если пофантазировать, то такая команда должна быть где‑то в Днепре?

– Да, конечно, было бы прикольно. Это было бы прямо вау. Надеемся, что война закончится как можно скорее, тогда было бы это сделать немного проще.

Ранее Коноплянка прокомментировал давление, которое создается на тренеров.

По теме:
Коноплянка назвал тренера УПЛ, которому Шовковский и Туран не ровня
«Работать тренером мечтал с 20-ти лет». Олейник – о своем новом пути
Виктор ГРАЧЕВ: «Легию нужно брать тепленькой»
Евгений Коноплянка Днепр
Иван Чирко Источник: Трендец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Футбол | 11 ноября 2025, 07:22 3
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»

Тренер Карпат высказался о дисквалификации

Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец
Футбол | 11 ноября 2025, 19:34 8
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец

Андрей хочет остаться в Мадриде и сразиться за место в составе Реала

Что ждет Довбика? Рома определилась с кандидатами на позицию форварда
Футбол | 11.11.2025, 20:21
Что ждет Довбика? Рома определилась с кандидатами на позицию форварда
Что ждет Довбика? Рома определилась с кандидатами на позицию форварда
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Бокс | 11.11.2025, 06:50
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Футбол | 11.11.2025, 12:52
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 4
Футбол
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
11.11.2025, 08:59 3
Бокс
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 8
Футбол
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
11.11.2025, 08:15 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем