Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОНОПЛЯНКА: «Будет хейт, выгоняйте. Шовковский был на коне, а сейчас...»
Украина. Премьер лига
22 октября 2025, 04:42 |
Экс-футболист – о давлении на тренеров

УАФ. Евгений Коноплянка

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о давлении, которое оказывается на современных тренеров.

«На тренера всегда будет давление. Он может выиграть десять матчей подряд, а потом проиграть Сан-Марино – и уже начнется хейт, «увольняйте его». Так всегда. Как с Шовковским: в прошлом сезоне был на коне, а теперь уже критикуют. Это футбол. Самое важное – правильно справиться с давлением. Если тренер сможет держать команду рядом с собой, в тонусе, заряженную, но хладнокровную – мы победим Исландию. И все будет хорошо», – сказал Коноплянка.

Ранее экс-хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка сообщил, что хотел бы видеть в национальной сборной полузащитника Владислава Кочергина.

Евгений Коноплянка Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: Футбол 24
