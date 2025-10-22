КОНОПЛЯНКА: «Будет хейт, выгоняйте. Шовковский был на коне, а сейчас...»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о давлении, которое оказывается на современных тренеров.

«На тренера всегда будет давление. Он может выиграть десять матчей подряд, а потом проиграть Сан-Марино – и уже начнется хейт, «увольняйте его». Так всегда. Как с Шовковским: в прошлом сезоне был на коне, а теперь уже критикуют. Это футбол. Самое важное – правильно справиться с давлением. Если тренер сможет держать команду рядом с собой, в тонусе, заряженную, но хладнокровную – мы победим Исландию. И все будет хорошо», – сказал Коноплянка.

