ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус назвал нового генерального исполнительного директора

Итальянский гранд «Ювентус» официально определился с заменой Маурицио Сканавино, который недавно покинул пост генерального директора.

После заседания совета директоров клуба на должность генерального исполнительного директора был назначен бывший президент «Тулузы» Дамьен Комолли.

Кроме того, «Ювентус» прекратил его предыдущую должность генерального директора, наделив Комолли административными полномочиями, соответствующими прежней структуре управления.