Италия11 ноября 2025, 17:25 | Обновлено 11 ноября 2025, 17:26
267
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус назвал нового генерального исполнительного директора
Дамьен Комолли получил новую должность в клубе
11 ноября 2025, 17:25 | Обновлено 11 ноября 2025, 17:26
267
Итальянский гранд «Ювентус» официально определился с заменой Маурицио Сканавино, который недавно покинул пост генерального директора.
После заседания совета директоров клуба на должность генерального исполнительного директора был назначен бывший президент «Тулузы» Дамьен Комолли.
Кроме того, «Ювентус» прекратил его предыдущую должность генерального директора, наделив Комолли административными полномочиями, соответствующими прежней структуре управления.
Damien Comolli nominato Amministratore Delegato di Juventus— JuventusFC (@juventusfc) November 11, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 11 ноября 2025, 06:50 15
Американец выделил Теренса Кроуфорда
Футбол | 10 ноября 2025, 20:25 7
Георгий Судаков готов помочь главной команде страны
Футбол | 11.11.2025, 12:52
Футбол | 11.11.2025, 07:22
Футбол | 11.11.2025, 16:18
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Такая фотка как будто бы он уже что-то с п из д и л
Популярные новости
11.11.2025, 08:33 1
10.11.2025, 08:55 3
09.11.2025, 17:30 216
09.11.2025, 19:52 14
11.11.2025, 08:15 14
10.11.2025, 05:42 6
10.11.2025, 18:46 33
10.11.2025, 06:42