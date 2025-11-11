Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
11 ноября 2025, 17:25 | Обновлено 11 ноября 2025, 17:26
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус назвал нового генерального исполнительного директора

Дамьен Комолли получил новую должность в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Дамьен Комолли

Итальянский гранд «Ювентус» официально определился с заменой Маурицио Сканавино, который недавно покинул пост генерального директора.

После заседания совета директоров клуба на должность генерального исполнительного директора был назначен бывший президент «Тулузы» Дамьен Комолли.

Кроме того, «Ювентус» прекратил его предыдущую должность генерального директора, наделив Комолли административными полномочиями, соответствующими прежней структуре управления.

Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Дамьен Комолли
Андрей Витренко
