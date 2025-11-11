В среду, 12 ноября состоится перенесенный поединок 5-го тура Первой лиги Украины между «Левым Берегом» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Левый Берег

Прошлогодний участник УПЛ по возвращении в Первую лигу демонстрирует чрезвычайно уверенные результаты. За 14 игр клубу удалось набрать 29 зачетных пунктов, которые пока разрешают ему находиться на 4-й строчке турнирной таблицы.

Со 2-го места «Левый Берег» отделяет 3 очка, однако у коллектива также есть игра в запасе.

Кубок Украины киевляне покинули на стадии 1/16 финала после минимального поражения против «Виктории Сумы».

Чернигов

А вот у других новичков чемпионата (которые, правда, в прошлом сезоне выступали во Второй лиге) дела складываются гораздо хуже. После 12 сыгранных поединков команда занимает 14 место турнирной таблицы и имеет на балансе 11 зачетных пунктов. От «Металлиста», который находится на безопасной 12-й строчке, коллектив отделяет 2 балла, но у «Чернигова» также есть 2 игры в запасе.

В Кубке Украины клуб выбил «Атлет», «Кривбасс» (криворожцам было засчитано техническое поражение из-за нарушений регламента) и «Лесное», благодаря чему квалифицировался в четвертьфинал соревнований.

Личные встречи

За свою историю клубы встречались между собой пять раз. 1 матч завершился вничью, а в остальных 4-х победу одержал «Левый Берег».

Интересные факты

В последних 8 играх «Левый Берег» пропустил всего 1 гол.

«Чернигов» победил лишь в 1 из 6 последних выездных поединков. На счету команды также 4 поражения и 1 ничья за это время.

«Чернигов» забил всего 10 мячей в текущем сезоне Первой лиги — 3-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.72.