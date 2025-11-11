Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Левый Берег
12.11.2025 15:00 - : -
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 ноября 2025, 16:40 | Обновлено 11 ноября 2025, 16:45
43
0

Левый Берег – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 12 ноября в 14:00 по Киеву

11 ноября 2025, 16:40 | Обновлено 11 ноября 2025, 16:45
43
0
Левый Берег – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Левый Берег

В среду, 12 ноября состоится перенесенный поединок 5-го тура Первой лиги Украины между «Левым Берегом» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Левый Берег

Прошлогодний участник УПЛ по возвращении в Первую лигу демонстрирует чрезвычайно уверенные результаты. За 14 игр клубу удалось набрать 29 зачетных пунктов, которые пока разрешают ему находиться на 4-й строчке турнирной таблицы.
Со 2-го места «Левый Берег» отделяет 3 очка, однако у коллектива также есть игра в запасе.

Кубок Украины киевляне покинули на стадии 1/16 финала после минимального поражения против «Виктории Сумы».

Чернигов

А вот у других новичков чемпионата (которые, правда, в прошлом сезоне выступали во Второй лиге) дела складываются гораздо хуже. После 12 сыгранных поединков команда занимает 14 место турнирной таблицы и имеет на балансе 11 зачетных пунктов. От «Металлиста», который находится на безопасной 12-й строчке, коллектив отделяет 2 балла, но у «Чернигова» также есть 2 игры в запасе.

В Кубке Украины клуб выбил «Атлет», «Кривбасс» (криворожцам было засчитано техническое поражение из-за нарушений регламента) и «Лесное», благодаря чему квалифицировался в четвертьфинал соревнований.

Личные встречи

За свою историю клубы встречались между собой пять раз. 1 матч завершился вничью, а в остальных 4-х победу одержал «Левый Берег».

Интересные факты

  • В последних 8 играх «Левый Берег» пропустил всего 1 гол.
  • «Чернигов» победил лишь в 1 из 6 последних выездных поединков. На счету команды также 4 поражения и 1 ничья за это время.
  • «Чернигов» забил всего 10 мячей в текущем сезоне Первой лиги — 3-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.72.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
12 ноября 2025 -
15:00
Чернигов
Тотал менее 2.5 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лоренцо Музетти – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч ATP Finals
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Прогноз и анонс на матч ATP Finals 2025
Бывший игрок Александрии сыграл шикарную свадьбу с любимой
Левый Берег Киев Чернигов Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:33 1
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика

Мичел вспомнил выступления украинского нападающего за каталонский клуб

Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии
Футбол | 11 ноября 2025, 12:00 11
Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии
Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии

Известный портал подтверждает догадки экс-супруги бывшего хавбека «сине-желтых»

Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Бокс | 11.11.2025, 08:59
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Футбол | 11.11.2025, 04:45
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта нашла замену Юричу. Его сватали в Ювентус
Футбол | 11.11.2025, 16:20
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта нашла замену Юричу. Его сватали в Ювентус
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта нашла замену Юричу. Его сватали в Ювентус
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 10
Футбол
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
11.11.2025, 06:50 15
Бокс
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 8
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем