Французский журналист рассказал о перспективах Забарного в составе ПСЖ

Известный французский журналист Доминик Северак оценил перспективы защитника французского ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, которого нередко критикует местная пресса.

«Пройдет полгода, когда Забарный поймет игру, которую от него требуют; когда он поймет, как нужно защищаться в ПСЖ посредством выбора позиции и владения мячом; тогда он станет совсем другим. Здесь, во Франции и ПСЖ, другие требования, смена обстановки, смена культуры и тому подобное.

Совсем скоро вы увидите лучшего новичка в истории ПСЖ. Забарный будет как Пуйоль, Пике, Беккенбауэр! Украинцу всего 22 года, но он быстрый, сильный и ничего не боится», – уверен Северак.

23-летний футболист перебрался в чемпионат Франции из английского «Борнмута» во время летнего трансферного окна за 63 миллиона евро и подписал контракт до июня 2030 года.

В нынешнем сезоне Забарный провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.