  Французский журналист рассказал о перспективах Забарного в составе ПСЖ
Франция
11 ноября 2025, 18:17 |
Доминик Северак считает, что украинский защитник станет лучшим приобретением в истории клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный французский журналист Доминик Северак оценил перспективы защитника французского ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, которого нередко критикует местная пресса.

«Пройдет полгода, когда Забарный поймет игру, которую от него требуют; когда он поймет, как нужно защищаться в ПСЖ посредством выбора позиции и владения мячом; тогда он станет совсем другим. Здесь, во Франции и ПСЖ, другие требования, смена обстановки, смена культуры и тому подобное.

Совсем скоро вы увидите лучшего новичка в истории ПСЖ. Забарный будет как Пуйоль, Пике, Беккенбауэр! Украинцу всего 22 года, но он быстрый, сильный и ничего не боится», – уверен Северак.

23-летний футболист перебрался в чемпионат Франции из английского «Борнмута» во время летнего трансферного окна за 63 миллиона евро и подписал контракт до июня 2030 года.

В нынешнем сезоне Забарный провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Забарный принял участие в сборе на уничтожение шахедов. Его цель – ₴1 млн
Брайтон и Райо возглавляют интересный статистический рейтинг в сезоне
«Ужасный вечер». Забарного раскритиковали во Франции, вспомнив его цену
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Илья Забарный
Николай Тытюк Источник: L'Equipe
Комментарии 2
Saar
Згадаймо так казали про багатьох: Куарежма, Стерлінг,  Неймар, та і Ямаль (скоріш за все буде в цьому списку років через 5).
0
samird
Ось це абсолютно точний аналіз гри та перспектив Забарного в ПСЖ. Перші півроку взагалі нічого не значать. Особливо в такому клубі і в такому "юному" для захисника віці. Інший (абсолютно) чемпіонат. Інша (абсолютно) модель гри. Це один з найкращих клубів світу! Тут тотальний контроль майже у всіх матчах.. Треба звикнути до ритму та концентрації гри.
-1
