«Не внушал доверия». Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ и Лиона

В воскресенье, 9 ноября, состоялся матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «Лион» и ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике одолели соперника со счетом 3:2.

В стартовом составе парижского клуба вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле всю игру. Французская пресса оценила выступление 23-летнего футболиста:

«Маркиньос остался на скамейке запасных, а украинец начал матч против «Лиона» в стартовом составе. Сначала украинец играл спокойно, но все же испугался, когда его рука задела мяч во время углового соперника. Хорошо, что этот эпизод не имел никаких последствий.

Во втором тайме украинец не сумел остановить прорыв Мейтленда-Найлза, который сравнял счет на 50-й минуте. Забарний имел трудности в течении игры против Морейры, и не внушал доверия в некоторых моментах.

Драгоценная ошибка подтвердила очень неоднозначное начало карьеры бывшего игрока «Борнмута» в столице Франции», – считает Footmercato.