Забарный узнал свою оценку после непростой победы в матче с Лионом

В воскресенье, 9 ноября, состоялся матч 12-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Лион» и ПСЖ. Гости вырвали победу со счетом 3:2.

В стартовом составе парижского клуба вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле всю игру. Статистический портал Sofascore опубликовал оценки игроков после завершения противостояния.

Забарный отдал 93% точных передач (79/85), выиграл 20% дуэлей (1/5), сделал 9 выносов, 2 подбора и 8 раз потерял мяч. Украинец получил 6,4 балла – это седьмая оценка среди игроков стартового состава ПСЖ.

Лучшим футболистом матча был признан вингер Хвича Кварацхелия (8,4), который забил гол в первом тайме.

После 12 туров ПСЖ набрал 27 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу. В активе «Лиона» – 20 очков, клуб разместился на седьмой позиции.

Оценки игроков матча чемпионата Франции Лион – ПСЖ