Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный узнал свою оценку после непростой победы в матче с Лионом
Франция
10 ноября 2025, 08:37 |
1527
0

Забарный узнал свою оценку после непростой победы в матче с Лионом

Украинский защитник помог ПСЖ одолеть соперника в поединке 12-го тура чемпионата Франции

10 ноября 2025, 08:37 |
1527
0
Забарный узнал свою оценку после непростой победы в матче с Лионом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 9 ноября, состоялся матч 12-го тура чемпионата Франции, в котором встретились «Лион» и ПСЖ. Гости вырвали победу со счетом 3:2.

В стартовом составе парижского клуба вышел защитник сборной Украины Илья Забарный, который провел на поле всю игру. Статистический портал Sofascore опубликовал оценки игроков после завершения противостояния.

Забарный отдал 93% точных передач (79/85), выиграл 20% дуэлей (1/5), сделал 9 выносов, 2 подбора и 8 раз потерял мяч. Украинец получил 6,4 балла – это седьмая оценка среди игроков стартового состава ПСЖ.

Лучшим футболистом матча был признан вингер Хвича Кварацхелия (8,4), который забил гол в первом тайме.

После 12 туров ПСЖ набрал 27 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу. В активе «Лиона» – 20 очков, клуб разместился на седьмой позиции.

Оценки игроков матча чемпионата Франции Лион ПСЖ

По теме:
У кого 9.1? Обнародована оценка Ярмолюка за победный матч АПЛ
Стала известна оценка Довбика за матч, в котором он получил травму
Лион – ПСЖ – 2:3. Как сыграл Забарный? Мяч Невеша на 90+5-й. Видео голов
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лион ПСЖ Лион - ПСЖ Илья Забарный SofaScore оценки
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский футболист решил покинуть Шахтер, потому что не давали играть
Футбол | 10 ноября 2025, 07:42 0
Украинский футболист решил покинуть Шахтер, потому что не давали играть
Украинский футболист решил покинуть Шахтер, потому что не давали играть

Владлен Юрченко – о том, как перешел в «Байер»

Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 09 ноября 2025, 22:22 0
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет

Энди Руис утверждает, что Александр готов с ним драться

Самый большой долг в истории футбола. Сколько задолжала Барселона?
Футбол | 10.11.2025, 01:02
Самый большой долг в истории футбола. Сколько задолжала Барселона?
Самый большой долг в истории футбола. Сколько задолжала Барселона?
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Футбол | 09.11.2025, 17:30
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 10.11.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Баснословная сумма. Рыбакина получила рекордные призовые в истории тенниса
Баснословная сумма. Рыбакина получила рекордные призовые в истории тенниса
08.11.2025, 22:46 3
Теннис
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
09.11.2025, 09:38 1
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем