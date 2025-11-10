В Турции вызовут 600 футболистов на допрос по делу о ставках

В Турции расследование по делу о незаконных ставках на футбол выходит на новый уровень – в ближайшее время планируется вызвать около 600 профессиональных игроков для дачи показаний.

Расследование началось после выявления масштабных нарушений среди судей. По данным Федерации футбола Турции (TFF), 371 из 571 арбитра имели счета для ставок, а 152 активно делали ставки. В результате 149 судей были дисквалифицированы на срок от 8 до 12 месяцев, это стало крупнейшей дисциплинарной мерой в истории турецкого футбола.

Интерпол передал турецким правоохранителям данные о ставках, сделанных через нелегальные сайты в Албании, Болгарии и Северном Кипре. Среди 21 задержанного – 17 судей и несколько известных функционеров, включая президента клуба Суперлиги «Эюпспор» Мурата Озкайю и бывшего владельца «Касымпаши» Тургая Чинера.

Юристы отмечают, что расследование может перерасти в дело о договорных матчах. Если вина клубных руководителей будет доказана, командам грозит понижение в классе, а судьям – пожизненная дисквалификация.