Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Мир азарта
  3. В Турции вызовут 600 футболистов на допрос по делу о ставках
Азартные игры
10 ноября 2025, 20:48 |
154
0

В Турции вызовут 600 футболистов на допрос по делу о ставках

Интерпол обнаружил связи судей и клубов с офшорными платформами

10 ноября 2025, 20:48 |
154
0
В Турции вызовут 600 футболистов на допрос по делу о ставках
Turkiye Today

В Турции расследование по делу о незаконных ставках на футбол выходит на новый уровень – в ближайшее время планируется вызвать около 600 профессиональных игроков для дачи показаний.

Расследование началось после выявления масштабных нарушений среди судей. По данным Федерации футбола Турции (TFF), 371 из 571 арбитра имели счета для ставок, а 152 активно делали ставки. В результате 149 судей были дисквалифицированы на срок от 8 до 12 месяцев, это стало крупнейшей дисциплинарной мерой в истории турецкого футбола.

Интерпол передал турецким правоохранителям данные о ставках, сделанных через нелегальные сайты в Албании, Болгарии и Северном Кипре. Среди 21 задержанного – 17 судей и несколько известных функционеров, включая президента клуба Суперлиги «Эюпспор» Мурата Озкайю и бывшего владельца «Касымпаши» Тургая Чинера.

Юристы отмечают, что расследование может перерасти в дело о договорных матчах. Если вина клубных руководителей будет доказана, командам грозит понижение в классе, а судьям – пожизненная дисквалификация.

По теме:
Бывший аргентинский нападающий стал амбассадором букмекерского бренда
Тайфун нанес ущерб казино Galaxy на 18 млн долларов
Мошенники в Корее заработали миллиарды на поддельной торговой системе
азарт ставки букмекеры Федерация футбола Турции Касымпаша Эюпспор Суперлига Интерпол договорные матчи
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Футбол | 10 ноября 2025, 05:42 6
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»

Известный в прошлом тренер – о Бленуце и Герреро

Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 10 ноября 2025, 08:55 2
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет

Энди Руис утверждает, что Александр готов с ним драться

Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Бокс | 10.11.2025, 06:42
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Бокс | 10.11.2025, 04:42
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Футбол | 10.11.2025, 15:03
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 3
Футбол
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
09.11.2025, 02:44 7
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 7
Футбол
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 8
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 1
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем