ATP
10 ноября 2025, 19:43
0

Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025

Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 2) начнет выступления на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине, Италия.

В первом туре группы Бьорна Борга итальянец сыграет против Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 8). Встреча начнется в 21:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестая встреча соперников. Счет 3:2 в пользу Янника.

В одном квартете Синнер и Оже выступают вместе с Александром Зверевым и Беном Шелтоном.

📺 Видеотрансляция
Янник Синнер Феликс Оже-Альяссим смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
