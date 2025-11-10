ATP10 ноября 2025, 19:43 |
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира АТР 2025
10 ноября итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 2) начнет выступления на Итоговом турнире АТР 2025 в Турине, Италия.
В первом туре группы Бьорна Борга итальянец сыграет против Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 8). Встреча начнется в 21:30 по Киеву.
Это будет шестая встреча соперников. Счет 3:2 в пользу Янника.
В одном квартете Синнер и Оже выступают вместе с Александром Зверевым и Беном Шелтоном.
|
