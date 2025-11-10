Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. САМБОРСКИЙ: «Нужно кардинально менять подготовку наших футболистов»
Молодежные турниры
10 ноября 2025, 20:22 | Обновлено 10 ноября 2025, 20:23
САМБОРСКИЙ: «Нужно кардинально менять подготовку наших футболистов»

Главный тренер сборной Украины U-16 прокомментировал результаты двух матчей против Италии

УАФ. Владимир Самборский

Главный тренер сборной Украины U-16 Владимир Самборский прокомментировал результаты двух товарищеских матчей против сверстников из Италии (2:6 и 0:3).

– Владимир, каковы ваши выводы по итогам прошлого сбора?

– Я остался доволен тем, что нам удалось сыграть с такой сильной сборной, какой, без сомнения, является команда Италии. Скажу больше, я считаю ее одной из сильнейших в Европе в этой возрастной категории. Хорошо, что мы смогли посмотреть на нашу команду в играх с итальянцами в самом начале ее формирования. Мы увидели, над чем нам нужно работать в первую очередь. Отмечу, что для девяти наших футболистов это был первый такой опыт, в то время как наш соперник уже набирает костяк своей команды. Это был бесценный опыт. Я благодарен руководству УАФ, что удалось организовать такой сбор, и итальянской стороне, которая пригласила нас сыграть с ними спарринги. Для нас важно как можно чаще проводить селекционные сборы. Рад, что руководство ассоциации разделяет мое мнение. Работа в этом направлении уже ведется.

– Вы сказали, что есть над чем работать. Что вы имели в виду в первую очередь?

– Нужно кардинально менять подготовку наших футболистов с самого юного возраста. Очень заметна разница в индивидуальном классе, в интенсивности, скорости мышления. Нужно отходить от такого понятия, как результат любой ценой, и работать над техническим оснащением игроков.

– В этой сборной есть ребята, которые со временем должны стать великими мастерами?

– У нас вообще много талантливой молодежи. Просто ребятам нужно создать такие условия, чтобы они развивались. Я считаю, что игрок, который перерос свою возрастную группу, должен в клубе подниматься выше. Но здесь и от самих футболистов многое зависит. Они должны выжимать из себя максимум не только в играх, но и на тренировках.

– Есть ли наработки по следующему сбору вашей команды?

– Точно запланирован сбор в апреле. Во время него сборная Украины сыграет на Турнире развития УЕФА. Однако я не исключаю, что удастся собраться и раньше.

товарищеские матчи Владимир Самборский сборная Украины по футболу U-16 сборная Италии по футболу U-16 Италия - Украина пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Iigor6583
А хто це? Черговий фізрук?
