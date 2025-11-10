Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Максим ФЕЩУК: «Победили благодаря характеру и вере в себя»
Максим ФЕЩУК: «Победили благодаря характеру и вере в себя»

Тренер ФК «Феникс-Мариуполь» прокомментировал победу в матче с «Викторией»

ФК Феникс-Мариуполь. Максим Фещук

В матче 15-го тура Первой лиги «Виктория» принимала ФК «Феникс-Мариуполь». Гости пропустили первыми, но смогли одержать победу со счетом 2:1. Впечатлениями о матче поделился наставник ФК «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук.

«Благодаря чему удалось победить? Благодаря характеру. Все коротко. Благодаря характеру, вере в себя, было некуда отступать. Молодцы. Во втором тайме и тренера не нужно было этой команде, которая была на поле.

Как настраивали команду? Я думаю, здесь собраны хорошие люди, хорошие ребята и где-то хорошие футболисты, где-то в перспективе хорошие футболисты. Чуть-чуть мало времени у нас их настраивать. Но не нужно было их настраивать. Они сами настраиваются. Они знают, что от меня у них есть поддержка. Я если бы не верил, эту команду бы не создавал. Потому я создавал эту команду. И просто чуть мало у нас очков, но ребята показали, что они как минимум могут. Мне не нужно доказывать, как тренеру. Тренер сегодня есть, завтра нет. Надо доказывать самому себе, что я могу. Они сегодня это сделали. Я, честно говоря, просто благодарен ребятам, что они так достойно выступили, особенно во втором тайме.

Честно, я хотел уже после первого тайма уезжать. Долго была тревога. Представители Виктории настаивали на проведении матча. Игроки согласились, без проблем. И в какой-то степени возможно тревога даже пошла нам на пользу. Я их успокаивал в первом тайме, чтобы поверили в себя. Все так сложилось, как сложилось. Я бы очень хотел, чтобы они очень хорошо помнили это ощущение, и с этим ощущением они жили от игры к игре», – сказал Максим Фещук.

