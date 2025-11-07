Виктория Сумы

В субботу, 8 ноября состоится поединок 15-го тура Первой лиги Украины между «Викторией» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 12:15.

Виктория

Коллектив начал сезон довольно неплохо, однако в последних играх ощутимо утратил уверенность. 15 баллов, набранных за 14 игр Первой лиги позволяют сумчанам занимать 10-ю строчку турнирной таблицы, опережая зону вылета на 4 зачетных пункта. Но вот расстояние от топ-4 уже заоблачное – 12 очков.

В Кубке Украины «Виктория» выбила «Воркслу» и «Левый Берег», однако на стадии 1/8 финала клуб вылетел от «Ингульца».

Феникс-Мариуполь

У мариупольцев дела обстоят еще хуже. После 14 матчей чемпионата клуб получил всего 9 очков, благодаря которым размещается на предпоследней, 15-й строчке турнирной таблицы. От безопасного 12-го команду отделяет 3 зачетных пункта.

Однако в Кубке Украины у «Феникса» все хорошо. Мариупольцы прошли «Ужгород», «Агротех» и «Металлург», благодаря чему квалифицировались в четвертьфинал соревнований.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы сыграли между собой 4 поединка. Статистика равна – по 1 победе у каждой из команд и 2 ничьи.

Интересные факты

За последние 8 поединков Первой лиги «Феникс-Мариуполь» получил всего 2 очка.

«Подолье» пропустили 22 гола в текущем сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

«Виктория» проиграла в каждой из 4 последних официальных игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.65.