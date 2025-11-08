Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полоса неудач продолжается. Виктория проиграла ФК Феникс-Мариуполь
Первая лига
Виктория Сумы
08.11.2025 12:15 – FT 1 : 2
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 ноября 2025, 15:36 |
127
0

Полоса неудач продолжается. Виктория проиграла ФК Феникс-Мариуполь

«Виктория» потерпела в чемпионате четвертое поражение подряд

08 ноября 2025, 15:36 |
127
0
Полоса неудач продолжается. Виктория проиграла ФК Феникс-Мариуполь
ФК Виктория Сумы

В субботу, 8 ноября, в матче 15-го тура Первой лиги «Виктоия» принимала ФК «Феникс-Мариуполь». Поединок закончился победой гостей со счетом 2:1.

К матчу «Виктория» подходила с серией из трех поражений в матчах чемпионата. Также команда Анатолия Бессмертного проиграла и матч 1/8 финала Кубка Украины.

Игроки «Виктории» хотели прервать неприятную серию. И сперва команде все удавалось. На 43-й минуте Александр Чернов вывел «Викторию» вперед.

«Феникс-Мариуполь» сдаваться не собирался. На 71-й минуте капитан команды Андрей Богданов сравнял счет. А на 83-й минуте Владислав Сидоренко забил победный мяч.

Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Тростянец, стадион им. В. Куца

«Виктория» – «Феникс-Мариуполь» – 1:2

Голы: Чернов, 43 – Богданов, 71, Сидоренко, 83.

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Чернов (Виктория Сумы).
По теме:
Буковина рвется в УПЛ. Команда разгромом продлила нереальную победную серию
Помог автогол. Черноморец спасся от поражения в матче с Металлистом
Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Феникс-Мариуполь Александр Чернов Владислав Сидоренко Андрей Богданов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
Футбол | 08 ноября 2025, 08:34 0
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»

Андрей Николаевич о строительстве нового стадиона в Милане

Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08 ноября 2025, 08:03 8
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера

Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»

Карпаты – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08.11.2025, 15:30
Карпаты – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Карпаты – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08.11.2025, 07:02
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
Футбол | 08.11.2025, 08:39
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
«Динамо не допустит ошибок Шахтера». Бабич – о текущем туре УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
Бывший футболист сборной после проблем с ТЦК покинул Украину
07.11.2025, 07:33 16
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем