Полоса неудач продолжается. Виктория проиграла ФК Феникс-Мариуполь

В субботу, 8 ноября, в матче 15-го тура Первой лиги «Виктоия» принимала ФК «Феникс-Мариуполь». Поединок закончился победой гостей со счетом 2:1.

К матчу «Виктория» подходила с серией из трех поражений в матчах чемпионата. Также команда Анатолия Бессмертного проиграла и матч 1/8 финала Кубка Украины.

Игроки «Виктории» хотели прервать неприятную серию. И сперва команде все удавалось. На 43-й минуте Александр Чернов вывел «Викторию» вперед.

«Феникс-Мариуполь» сдаваться не собирался. На 71-й минуте капитан команды Андрей Богданов сравнял счет. А на 83-й минуте Владислав Сидоренко забил победный мяч.

Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Тростянец, стадион им. В. Куца

«Виктория» – «Феникс-Мариуполь» – 1:2

Голы: Чернов, 43 – Богданов, 71, Сидоренко, 83.

Видеозапись матча

Инфографика