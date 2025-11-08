Полоса неудач продолжается. Виктория проиграла ФК Феникс-Мариуполь
«Виктория» потерпела в чемпионате четвертое поражение подряд
В субботу, 8 ноября, в матче 15-го тура Первой лиги «Виктоия» принимала ФК «Феникс-Мариуполь». Поединок закончился победой гостей со счетом 2:1.
К матчу «Виктория» подходила с серией из трех поражений в матчах чемпионата. Также команда Анатолия Бессмертного проиграла и матч 1/8 финала Кубка Украины.
Игроки «Виктории» хотели прервать неприятную серию. И сперва команде все удавалось. На 43-й минуте Александр Чернов вывел «Викторию» вперед.
«Феникс-Мариуполь» сдаваться не собирался. На 71-й минуте капитан команды Андрей Богданов сравнял счет. А на 83-й минуте Владислав Сидоренко забил победный мяч.
Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Тростянец, стадион им. В. Куца
«Виктория» – «Феникс-Мариуполь» – 1:2
Голы: Чернов, 43 – Богданов, 71, Сидоренко, 83.
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
