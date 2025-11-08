Виктория – Феникс-Мариуполь – 1:2. Четвертое поражение подряд. Видео голов

В матче 15-го тура Первой лиги «Виктория» принимала ФК «Феникс-Мариуполь». Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.

К игре «Виктория» подходила с серией из трех поражений в Первой лиге. Также команда Анатолия Бессмертного проиграла матч 1/8 финала Кубка Украины.

На 43-й минуте Александр Чернов вывел «Викторию» вперед. И казалось, что команда сможет прервать неприятную для себя и своих болельщиков серию.

Однако «Феникс-Мариуполь» сдаваться не собирался. На 71-й минуте Андрей Богданов сравнял счет. А на 83-й минуте Владислав Сидоренко забил победный мяч и принес команде Максима Фещука важные три очка.

Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Тростянец, стадион им. В. Куца

«Виктория» – «Феникс-Мариуполь» – 1:2

Голы: Чернов, 43 – Богданов, 71, Сидоренко, 83.

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)