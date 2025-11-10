Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «В матче с Черниговом нам повезло больше»

В поединке 15-го тура Первой лиги «Агробизнес» на выезде со счетом 0:2 обыграл ФК «Чернигов». Результат матча прокомментировал главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский.

«Команда выиграла 2:0 на выезде. Мы удовлетворены результатом, потому что первый круг мы завершили на третьем месте. Команда показала ту игру, которую мы требуем. Пытаемся играть в футбол, чтобы не били куда попало, чтобы не играли вертикальными передачами. Удалось забить два мяча и хорошо. Потому для нас положительный результат.

Удивил ли чем-то Чернигов? Мы готовились, мы смотрели их игры. Команда мне понравилась, потому что команда тоже пытается играть, выходить через короткий пас. Так же никуда не бьют. Но нам сегодня больше повезло. Чернигов мог в первом тайме сначала забить. Нас вратарь выручил. Мы нашли свои моменты, забили. Чтобы чем-нибудь удивил Чернигов, не могу сказать. Но хорошая, добротная команда. Хочу пожелать всем мирного неба, чтобы скорее кончилась эта война и чтобы болельщики могли спокойно посещать такие матчи», – сказал Александр Чижевский.