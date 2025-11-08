Первая лига. Агробизнес обыграл Чернигов и вышел на третье место
Поединок прошел в Чернигове на стадионе «Чернигов-Арена»
В субботу, 8 ноября, в Чернигове прошел поединок 15-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» уступил «Агробизнесу» со счетом 0:2.
Первый тайм прошел без забитых мячей. Хотя моменты были у обеих команд.
Гости открыли счет на 63-й минуте. Роман Кузьмин с линии вратарской замкнул прострел с правого фланга.
«Чернигов» хотел спастись от поражения. Но в компенсированное время получил в свои ворота второй мяч. Автором гола стал Максим Войтиховский.
Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»
«Чернигов» – «Агробизнес» – 0:2
Голы: Кузьмин, 63, Войтиховский, 90+3
Видеозапись матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Украинец переживает не самый лучший период в карьере