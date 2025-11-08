Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Чернигов
08.11.2025 11:30 – FT 0 : 2
Агробизнес
Украина. Первая лига
08 ноября 2025, 13:46 | Обновлено 08 ноября 2025, 14:22
108
0

Первая лига. Агробизнес обыграл Чернигов и вышел на третье место

Поединок прошел в Чернигове на стадионе «Чернигов-Арена»

08 ноября 2025, 13:46 | Обновлено 08 ноября 2025, 14:22
108
0
Первая лига. Агробизнес обыграл Чернигов и вышел на третье место
ФК Чернигов

В субботу, 8 ноября, в Чернигове прошел поединок 15-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» уступил «Агробизнесу» со счетом 0:2.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Хотя моменты были у обеих команд.

Гости открыли счет на 63-й минуте. Роман Кузьмин с линии вратарской замкнул прострел с правого фланга.

«Чернигов» хотел спастись от поражения. Но в компенсированное время получил в свои ворота второй мяч. Автором гола стал Максим Войтиховский.

Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

«Чернигов» – «Агробизнес» – 0:2

Голы: Кузьмин, 63, Войтиховский, 90+3

Видеозапись матча

Инфографика

Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Чернигов Агробизнес Роман Кузьмин Максим Войтиховский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
