Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чернигов – Агробизнес – 0:2. Забили во втором тайме. Видео голов и обзор
Первая лига
Чернигов
08.11.2025 11:30 – FT 0 : 2
Агробизнес
Украина. Первая лига
08 ноября 2025, 14:41 |
«Агробизнес» поднялся на третье место турнирной таблицы Первой лиги

ФК Чернигов

В субботу, 8 ноября, в поединке 15-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» принимал «Агробизнес». Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

В первом тайме моменты были у обеих команд. Но до перерыва голов не было.

«Агробизнес» открыл счет на 63-й минуте. Роман Кузьмин с линии вратарской замкнул прострел с правого фланга.

Поражение в планы «Чернигова» не входило, и команда хотела спасти матч. Однако в компенсированное время «»Агробизнес» забил второй мяч. Автором гола стал Максим Войтиховский.

Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

«Чернигов» – «Агробизнес» – 0:2

Голы: Кузьмин, 63, Войтиховский, 90+3

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
