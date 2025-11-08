Чернигов – Агробизнес – 0:2. Забили во втором тайме. Видео голов и обзор

В субботу, 8 ноября, в поединке 15-го тура Первой лиги ФК «Чернигов» принимал «Агробизнес». Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

В первом тайме моменты были у обеих команд. Но до перерыва голов не было.

«Агробизнес» открыл счет на 63-й минуте. Роман Кузьмин с линии вратарской замкнул прострел с правого фланга.

Поражение в планы «Чернигова» не входило, и команда хотела спасти матч. Однако в компенсированное время «»Агробизнес» забил второй мяч. Автором гола стал Максим Войтиховский.

Первая лига. 15-й тур, 8 ноября. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена»

«Чернигов» – «Агробизнес» – 0:2

Голы: Кузьмин, 63, Войтиховский, 90+3

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)