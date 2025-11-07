В субботу, 8 ноября состоится поединок 15-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 11:30.

Чернигов

Начало сезона оказалось для новичка чемпионата тяжелым, однако в последних играх команда ощутимо спрогрессировала. За 11 игр Первой лиги «черно-желтые» набрали 11 зачетных пунктов, благодаря которым теперь занимают 13 место турнирной. От безопасной 12-й строчки «Чернигов» отделяет всего 1 балл, кроме того у команды есть еще 2 поединка в запасе.

В Кубке Украины коллектив прошел «Атлет», «Кривбасс» и «Лесное», благодаря чему квалифицировался в 1/4 финала.

Агробизнес

Очень достойно показывает себя волочисская команда в текущем сезоне. После 14 туров Первой лиги «Агробизнес» имеет 27 очков и занимает 4-е место турнирной таблицы. Расстояние от топ-2 составляет 4 балла, а вот лидер «Буковина» опережает коллектив уже на 11 зачетных пунктов.

Из Кубка Украины «Агробизнес» вылетел на стадии 1/8 финала после поражения 4:3 против «Металлиста 1925».

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Агробизнес» имеет лишь 1 победу в последних 6-х выездных играх Первой лиги.

«Агробизнес» пропустил 10 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Ни в одном из 6 последних матчей «Чернигова» не было забито больше, чем 2 мяча.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.69.