Динамо, проиграв ЛНЗ, повторило личный антирекорд

«Динамо», уступив дома ЛНЗ (0:1), повторило личный антирекорд. Киевляне 8-й раз в истории проиграли два матча подряд в чемпионатах Украины. Дважды бело-синие зарабатывали две «баранки» кряду при Олеге Блохине и Мирче Луческу, по разу – при Сергее Реброве, Александре Хацкевиче, Алексее Михайличенко и Александре Шовковском.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Два подряд поражения Динамо в чемпионатах Украины