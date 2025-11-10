Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 16:09 | Обновлено 10 ноября 2025, 16:14
Динамо, проиграв ЛНЗ, повторило личный антирекорд

8-й раз в истории киевляне потерпели два поражения подряд в УПЛ

Динамо, проиграв ЛНЗ, повторило личный антирекорд
ФК Динамо

«Динамо», уступив дома ЛНЗ (0:1), повторило личный антирекорд. Киевляне 8-й раз в истории проиграли два матча подряд в чемпионатах Украины. Дважды бело-синие зарабатывали две «баранки» кряду при Олеге Блохине и Мирче Луческу, по разу – при Сергее Реброве, Александре Хацкевиче, Алексее Михайличенко и Александре Шовковском.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Два подряд поражения Динамо в чемпионатах Украины

Сезон

Тренер Динамо

Соперники

2012/13

Олег БЛОХИН

Днепр - 1:2 (г), Металлист - 1:3 (д)

2013/14

Олег БЛОХИН

Шахтер - 1:3 (г), Черноморец - 1:2 (д)

2016/17

Сергей РЕБРОВ

Олимпик - 0:2 (г), Заря - 1:2 (д)

2018/19

Александр ХАЦКЕВИЧ

Львов - 0:1 (д), Шахтер - 1:2 (г)

2019/20

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Десна - 2:3 (г), Шахтер - 2:3 (д)

2022/23

Мирча ЛУЧЕСКУ

Днепр-1 - 0:3 (д), Заря - 2:3 (г)

2023/24

Мирча ЛУЧЕСКУ

Полесье - 2:3 (г), Днепр-1 - 0:1 (д)

2025/26

Александр ШОВКОВСКИЙ

Шахтер - 1:3 (г), ЛНЗ - 0:1 (д)

цифры и факты Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
