МИХАЙЛЕНКО: «В нашей группе все команды примерно одного уровня»
Сборная Украины U-19 12 ноября начнет выступления в квалификации на Евро-2026
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о подготовке команды к квалификации на Евро-2026.
– Дмитрий, какое настроение перед официальными матчами, и удалось ли привлечь всех игроков в сборную?
– Все хорошо, все ребята стремятся выступить как можно лучше. Что касается кадрового потенциала, то практически все, кого мы хотели видеть, – в составе. Только Артем Степанов был вызван в молодежную сборную, так как сейчас он там нужнее, а Богдан Оличенко получил травму, поэтому мы срочно ищем ему замену.
– Насколько хорошо вы изучили соперников?
– Информации о соперниках у тренерского штаба достаточно. В нашей группе все команды примерно одного уровня.
– Но можно ли сине-желтых назвать фаворитами квартета?
– На бумаге, возможно, так и выглядит, но кто чего стоит, покажут только сами поединки. Футбол выравнивается. Если раньше со сборными разных возрастных категорий мы проходили некоторых соперников относительно легко, то сейчас многое изменилось, конкуренция выросла.
– Сложно начинать соревнования матчем против хозяев?
– Для меня это неважно. Я верю в своих подопечных и в нашу игру. Если команда сыграет на своем настоящем уровне, то все будет хорошо.
– Первостепенная задача сборной Украины – выйти с первого места или просто пройти в следующий этап соревнований?
– Наша цель – пробиться в следующий раунд отбора чемпионата Европы. А с какого места – это не так важно.
