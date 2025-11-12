Туран выступил с заявлением о Реброве и сборной Украины
Тренер «Шахтера» будет поддерживать украинцев в следующих матчах
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран высказался о Сергее Реброве и рассказал, что будет поддерживать сборную Украины в ближайших матчах.
«Я убежден, что у моих игроков достаточно таланта, чтобы достойно представить как национальную команду, так и Шахтер на клубном уровне. И я также считаю, что у украинской национальной команды очень талантливый тренер, а в последних матчах ребята продемонстрировали действительно бойцовские качества и преданность на поле за этот флаг и за эту страну.
Поэтому мое сердце будет с Украиной в этих поединках», – сказал Туран.
Сборная Украины проведет решающие матчи квалификации к чемпионату мира-2026 по футболу против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).
Текущая турнирная таблица группы выглядит так: Франция – 10 очков, Украина – 7, Исландия – 4, Азербайджан – 1.
Матч между Францией и Украиной состоится 13 ноября в 21:45 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
WBO и IBF проведут совместную конференцию
Бывший игрок киевского «Динамо» отреагировал на неудачные результаты «бело-синих»