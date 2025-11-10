Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Испания
10 ноября 2025, 15:03 | Обновлено 10 ноября 2025, 15:04
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?

У Тибо диагностировали травму приводной мышцы правой ноги

Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
ФК Реал Мадрид. Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» официально объявил о травме бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

33-летнему футболисту диагностировали травму приводной мышцы правой ноги. Из-за травмы голкипер не поедет в состав национальной сборной Бельгии, но ожидается, что он будет готов сыграть уже в следующем матче «Реала» — против «Эльче» 23 ноября.

Напомним, в составе «Реала» выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

В сезоне 2025/26 Тибо Куртуа провел 16 матчей на клубном уровне, пропустив 12 голов. В 8 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Що чекає на Луніна? Знову нічого.  А Куртуа здається просто косить від збірної.
Ответить
0
