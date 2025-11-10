Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?

Мадридский «Реал» официально объявил о травме бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

33-летнему футболисту диагностировали травму приводной мышцы правой ноги. Из-за травмы голкипер не поедет в состав национальной сборной Бельгии, но ожидается, что он будет готов сыграть уже в следующем матче «Реала» — против «Эльче» 23 ноября.

Напомним, в составе «Реала» выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

В сезоне 2025/26 Тибо Куртуа провел 16 матчей на клубном уровне, пропустив 12 голов. В 8 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.