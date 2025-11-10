Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 13:40 | Обновлено 10 ноября 2025, 13:41
Стало известно, чем ЛНЗ займется после победы над Динамо

Команда получила лишь два выходных

После победы над Динамо подопечные Виталия Пономарева будут отдыхать только два дня.

Как стало известно Sport.ua, во время международной паузы на матчи сборных, футболисты ЛНЗ возобновят тренировочный процесс 12 ноября.

На 15 ноября у команды запланирован контрольный поединок с «Александрией». По имеющейся информации, в этом году ЛНЗ уже не поможет травмированный Роман Дидык. После повреждений постепенно возвращают боевую спортивную форму Илья Путря и Александр Каплиенко.

В расположении ЛНЗ в ближайшие дни будут отсутствовать Мухаммер Яшари, Шота Ноникашвили, вызванные в сборные Косово и Грузии соответственно. А Евгений Пастух присоединился к молодежной сборной Украины.

Следующий календарный поединок подопечные Виталия Пономарева проведут 21 ноября в гостях с «Полтавой»

