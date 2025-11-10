Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 20:05 |
Валерий БОНДАРЬ: «Мистер сказал, чтобы не расслаблялись»

Защитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Полтавой»

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Центральный защитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал разгромную победу над «Полтавой» (7:1) в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26:

«Хорошее настроение. Мистер сказал, чтобы не расслаблялись, чтобы, в принципе, продолжали в том духе, как последние три матча. Победа придает крылья, как говорится, и нужно готовиться уже к следующим матчам, не задирать голову и быть всегда на земле, оценивать свои силы.

Нужно готовиться к следующим матчам очень серьезно».

Полтава чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Полтава Валерий Бондарь
Дмитрий Вус Источник: Профутбол Digital
Александр Шевченко
Эти дауны каждого тренера своего мистером будут называть? Мистер это как бы английское или американское учтивое обращение, панове дауны! У нас учтивое обращение в Украине - пан! То бишь - "пан тренер", або "пане тренере. "Но какой в жопу мистер?
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Igrok4
Тоді вже не містер, а ефенді  
Ответить
+1
Iigor6583
Містер твістер фрав мадам.......
Ответить
+1
AndiM
Ну бл ідіоти, особливо це пугало та сер серна.
Ответить
0
