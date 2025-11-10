Украина. Премьер лига10 ноября 2025, 20:05 |
184
5
Валерий БОНДАРЬ: «Мистер сказал, чтобы не расслаблялись»
Защитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Полтавой»
10 ноября 2025, 20:05 |
184
Центральный защитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал разгромную победу над «Полтавой» (7:1) в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26:
«Хорошее настроение. Мистер сказал, чтобы не расслаблялись, чтобы, в принципе, продолжали в том духе, как последние три матча. Победа придает крылья, как говорится, и нужно готовиться уже к следующим матчам, не задирать голову и быть всегда на земле, оценивать свои силы.
Нужно готовиться к следующим матчам очень серьезно».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 ноября 2025, 06:22 8
Артем Легостаев выбрал бы играть за житомирский клуб
Бокс | 10 ноября 2025, 04:42 1
Украинский боксер хранит молчание
Футбол | 10.11.2025, 19:39
Футбол | 10.11.2025, 18:46
Футбол | 10.11.2025, 08:16
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Эти дауны каждого тренера своего мистером будут называть? Мистер это как бы английское или американское учтивое обращение, панове дауны! У нас учтивое обращение в Украине - пан! То бишь - "пан тренер", або "пане тренере. "Но какой в жопу мистер?
Показать Скрыть 1 ответ
Тоді вже не містер, а ефенді
Містер твістер фрав мадам.......
Ну бл ідіоти, особливо це пугало та сер серна.
Популярные новости
10.11.2025, 05:42 6
09.11.2025, 07:10 2
09.11.2025, 02:44 7
09.11.2025, 20:32 3
10.11.2025, 08:55 2
10.11.2025, 09:17 12
09.11.2025, 18:51 32
10.11.2025, 00:02