Валерий БОНДАРЬ: «Мистер сказал, чтобы не расслаблялись»

Центральный защитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал разгромную победу над «Полтавой» (7:1) в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26:

«Хорошее настроение. Мистер сказал, чтобы не расслаблялись, чтобы, в принципе, продолжали в том духе, как последние три матча. Победа придает крылья, как говорится, и нужно готовиться уже к следующим матчам, не задирать голову и быть всегда на земле, оценивать свои силы.

Нужно готовиться к следующим матчам очень серьезно».