Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. VAR огорчил Ливерпуль. Гол ван Дейка не засчитан, офсайд Робертсона
Англия
09 ноября 2025, 19:15 | Обновлено 09 ноября 2025, 19:26
131
2

На 39-й минуте судьи отменили взятие ворот Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити играет с Ливерпулем на домашней арене Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 39-й минуте судьи отменили взятие ворот Ман Сити после просмотра VAR.

Гол Вирджила ван Дейка для Ливерпуля не засчитан, так как Эндрю Робертсон был в активном офсайде и мешал голкиперу.

Отмененный гол. Вирджил ван Дейк, 39 мин

По теме:
Рома – Удинезе – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. За первые 15 минут 2-го тайма матча Шахтер – Полтава забито 3 гола
ВИДЕО. Дальний удар плюс рикошет. Нико Гонсалес удвоил перевес Ман Сити
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Манчестер Сити - Ливерпуль Эндрю Робертсон Вирджил ван Дейк судейство VAR
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
514839
Тю, а в нас такі голи зараховують аж бігом, навіть ВАР не дивляться! Англійське суддівство!))
TradyT
Нехай Суркіс подивиться цей момент, може не буде потім нити про суддів
