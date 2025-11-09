ВИДЕО. VAR огорчил Ливерпуль. Гол ван Дейка не засчитан, офсайд Робертсона

9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити играет с Ливерпулем на домашней арене Этихад в Манчестере.

На 39-й минуте судьи отменили взятие ворот Ман Сити после просмотра VAR.

Гол Вирджила ван Дейка для Ливерпуля не засчитан, так как Эндрю Робертсон был в активном офсайде и мешал голкиперу.

Отмененный гол. Вирджил ван Дейк, 39 мин