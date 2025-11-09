Англия09 ноября 2025, 19:15 | Обновлено 09 ноября 2025, 19:26
131
2
ВИДЕО. VAR огорчил Ливерпуль. Гол ван Дейка не засчитан, офсайд Робертсона
На 39-й минуте судьи отменили взятие ворот Ман Сити
131
9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити играет с Ливерпулем на домашней арене Этихад в Манчестере.
На 39-й минуте судьи отменили взятие ворот Ман Сити после просмотра VAR.
Гол Вирджила ван Дейка для Ливерпуля не засчитан, так как Эндрю Робертсон был в активном офсайде и мешал голкиперу.
Отмененный гол. Вирджил ван Дейк, 39 мин
Комментарии 2
Тю, а в нас такі голи зараховують аж бігом, навіть ВАР не дивляться! Англійське суддівство!))
Нехай Суркіс подивиться цей момент, може не буде потім нити про суддів
