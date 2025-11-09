Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер – Полтава: как Педриньо реализовал пенальти и сделал счет 2:0
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 18:37 | Обновлено 09 ноября 2025, 18:39
603
0

ВИДЕО. Шахтер – Полтава: как Педриньо реализовал пенальти и сделал счет 2:0

Бразильский полузащитник поразил ворота соперников с 11-метровой точки на 17-й минуте

09 ноября 2025, 18:37 | Обновлено 09 ноября 2025, 18:39
603
0
ВИДЕО. Шахтер – Полтава: как Педриньо реализовал пенальти и сделал счет 2:0
ФК Шахтер. Педриньо

Бразильский полузащитник Шахтера Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) забил в ворота Полтавы в матче 12-го тура УПЛ 2025/26.

Педриньо реализовал пенальти на 17-й минуте поединка и сделал счет 2:0 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рефери назначил пенальти после того, как Дмитрий Плахтырь ударил по ногам Невертона в штрафной площади.

Педриньо оформил четвертый гол в этом сезоне чемпионата Украины.

Шахтер и Полтава начали встречу 12-го тура 9 ноября в 18:00 по Киеву на стадионе Арена Львов. Первым в этой игре отличился Марлон Гомес на 3-й минуте.

ВИДЕО. Шахтер – Полтава: как Педриньо реализовал пенальти и сделал счет 2:0

По теме:
Рома – Удинезе – 0:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. За первые 15 минут 2-го тайма матча Шахтер – Полтава забито 3 гола
ВИДЕО. Дальний удар плюс рикошет. Нико Гонсалес удвоил перевес Ман Сити
Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Дмитрий Плахтырь видео голов и обзор пенальти Невертон Шахтер Донецк Полтава Шахтер - Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Футбол | 09 ноября 2025, 07:20 8
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб

Флоридцы не против отдать аргентинца в аренду в «Галатасарай»

Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 09 ноября 2025, 18:23 17
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ

Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций

Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Бокс | 09.11.2025, 07:33
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 09.11.2025, 18:51
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Футбол | 09.11.2025, 02:44
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
07.11.2025, 20:49 1
Футбол
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем