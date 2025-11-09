ВИДЕО. Шахтер – Полтава: как Педриньо реализовал пенальти и сделал счет 2:0
Бразильский полузащитник поразил ворота соперников с 11-метровой точки на 17-й минуте
Бразильский полузащитник Шахтера Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) забил в ворота Полтавы в матче 12-го тура УПЛ 2025/26.
Педриньо реализовал пенальти на 17-й минуте поединка и сделал счет 2:0 в пользу горняков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Рефери назначил пенальти после того, как Дмитрий Плахтырь ударил по ногам Невертона в штрафной площади.
Педриньо оформил четвертый гол в этом сезоне чемпионата Украины.
Шахтер и Полтава начали встречу 12-го тура 9 ноября в 18:00 по Киеву на стадионе Арена Львов. Первым в этой игре отличился Марлон Гомес на 3-й минуте.
ВИДЕО. Шахтер – Полтава: как Педриньо реализовал пенальти и сделал счет 2:0
Точно в ціль! 🎯— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2025
⚽️ Педріньйо збільшує перевагу «Шахтаря» з пенальті 👏#Shakhtar #ШахтарПолтава pic.twitter.com/NL8bmw3vB5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Флоридцы не против отдать аргентинца в аренду в «Галатасарай»
Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций