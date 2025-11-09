Бразильский полузащитник Шахтера Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) забил в ворота Полтавы в матче 12-го тура УПЛ 2025/26.

Педриньо реализовал пенальти на 17-й минуте поединка и сделал счет 2:0 в пользу горняков.

Рефери назначил пенальти после того, как Дмитрий Плахтырь ударил по ногам Невертона в штрафной площади.

Педриньо оформил четвертый гол в этом сезоне чемпионата Украины.

Шахтер и Полтава начали встречу 12-го тура 9 ноября в 18:00 по Киеву на стадионе Арена Львов. Первым в этой игре отличился Марлон Гомес на 3-й минуте.

ВИДЕО. Шахтер – Полтава: как Педриньо реализовал пенальти и сделал счет 2:0