21-летний хавбек донецкого Шахтера Марлон Гомес отличился голом в матче 12-го тура УПЛ против Полтавы.

Бразилец поразил ворота соперников уже на 3-й минуте встречи, сделав счет 1:0 в пользу горняков.

Для Марлона это первый гол в текущем сезоне, если учитывать и чемпионат Украины, и все другие турниры.

Шахтер и Полтава начали поединок 9 ноября в 18:00 по Киеву на стадионе Арена Львов.

ВИДЕО. Как Шахтер забил в ворота Полтавы уже на третьей минуте матча УПЛ