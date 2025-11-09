Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Шахтер забил в ворота Полтавы уже на третьей минуте матча УПЛ
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 18:16 | Обновлено 09 ноября 2025, 18:19
ВИДЕО. Как Шахтер забил в ворота Полтавы уже на третьей минуте матча УПЛ

Марлон Гомес быстро вывел горняков вперед в поединке, который проходит во Львове

ФК Шахтар. Марлон Гомес

21-летний хавбек донецкого Шахтера Марлон Гомес отличился голом в матче 12-го тура УПЛ против Полтавы.

Бразилец поразил ворота соперников уже на 3-й минуте встречи, сделав счет 1:0 в пользу горняков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Марлона это первый гол в текущем сезоне, если учитывать и чемпионат Украины, и все другие турниры.

Шахтер и Полтава начали поединок 9 ноября в 18:00 по Киеву на стадионе Арена Львов.

Оцените материал
Сообщить об ошибке

Настроить ленту
