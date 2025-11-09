ВИДЕО. Как Шахтер забил в ворота Полтавы уже на третьей минуте матча УПЛ
Марлон Гомес быстро вывел горняков вперед в поединке, который проходит во Львове
21-летний хавбек донецкого Шахтера Марлон Гомес отличился голом в матче 12-го тура УПЛ против Полтавы.
Бразилец поразил ворота соперников уже на 3-й минуте встречи, сделав счет 1:0 в пользу горняков.
Для Марлона это первый гол в текущем сезоне, если учитывать и чемпионат Украины, и все другие турниры.
Шахтер и Полтава начали поединок 9 ноября в 18:00 по Киеву на стадионе Арена Львов.
😍 Який початок матчу! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2025
⚽️ Марлон відкриває рахунок у грі 🆚 «Полтава» вже на 3-й хвилині 👏#Shakhtar #ШахтарПолтава pic.twitter.com/YJMlHKbNBN
