Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 21:44 |
Шовковский признался, думает ли он об отставке из Динамо

Тренер – о своих нынешних ощущениях

10 ноября 2025, 21:44 |
Шовковский признался, думает ли он об отставке из Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопрос журналистов, есть ли у него ощущение, что он больше ничего не может дать команде.

– При всем моем уважении к вам, нет ли у вас внутреннего ощущения, что вы уже не можете дать этой команде ничего нового?

– При всем моем уважении к вам, то, что у меня внутри, всегда останется у меня внутри. На протяжении своей карьеры в футболе я никогда не рассказывал о своих чувствах. Это происходило только после, например, окончания игровой карьеры.

9 ноября прошел 12-й тур Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Матч прошел в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского» и завершился сенсационной победой гостей – 1:0.

Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
