Шовковский признался, думает ли он об отставке из Динамо
Тренер – о своих нынешних ощущениях
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопрос журналистов, есть ли у него ощущение, что он больше ничего не может дать команде.
– При всем моем уважении к вам, нет ли у вас внутреннего ощущения, что вы уже не можете дать этой команде ничего нового?
– При всем моем уважении к вам, то, что у меня внутри, всегда останется у меня внутри. На протяжении своей карьеры в футболе я никогда не рассказывал о своих чувствах. Это происходило только после, например, окончания игровой карьеры.
9 ноября прошел 12-й тур Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Матч прошел в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского» и завершился сенсационной победой гостей – 1:0.
