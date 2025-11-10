Шовковский признался, думает ли он об отставке из Динамо

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопрос журналистов, есть ли у него ощущение, что он больше ничего не может дать команде.

– При всем моем уважении к вам, нет ли у вас внутреннего ощущения, что вы уже не можете дать этой команде ничего нового?

– При всем моем уважении к вам, то, что у меня внутри, всегда останется у меня внутри. На протяжении своей карьеры в футболе я никогда не рассказывал о своих чувствах. Это происходило только после, например, окончания игровой карьеры.

9 ноября прошел 12-й тур Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Матч прошел в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского» и завершился сенсационной победой гостей – 1:0.