9 ноября на Балаидос пройдет матч 12-го тура Примеры Испании, в котором Сельта встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

Команда всегда была не лишена амбиций. Хотя в последнее время было немало проблем и борьбы за выживание в Примере, а вот в еврокубки не пробивались долго. С того, что не допустил вылета новых подопечных в Сегунду, начинал и нынешний тренер, Хиральдес. Но уже в прошлом сезоне, первом полном при нем, удалось заметно прибавить и с 55 очками занять седьмое место.

Это позволило наконец-то сыграть в Лиге Европы после долгой паузы. Сначала испанцы проиграли на выезде Штутгарту, но потом у них было уже три победы кряду, в том числе и в Загребе с местным Динамо в четверг. Дольше искали форму на внутренней арене - начинали с семи ничьих (причем все строго 1:1) при паре поражений. Но потом последовательно обыграли Осасуну и Леванте на выезде и победили в кубке. Теперь хочется и в Виго болельщиков побаловать победой.

Барселона

Клуб после пустого сезона 2023/2024 указал на дверь собственной легенде, Хави. Сменивший его Флик сумел с ходу выиграть все, что можно, из испанских футбольных трофеев, хотя раньше не работал в этой стране.

Но сейчас у него многое не получается. В Лиге чемпионов, конечно, каталонцы выйдут в плей-офф, но там успели проиграть ПСЖ дома, а на этой неделе с трудом взяли ничью с Брюгге. В Примере уже было несколько осечек, в том числе очень болезненных: 1:4 с Севильей, 1:2 с Реалом, от которого отстают на пять очков. Да, в основном все равно Ямаль и компания выигрывают, но из семи крайних матчей победами закончилось только три...

Статистика личных встреч

Не все получается в последнее время у гранда. Он выиграл три из пяти крайних очных матча при одном поражении. И, кстати, ровно год назад, на этом же стадионе, была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары гостей. Не верится, что в такой ситуации они поделятся очками с соперником - поставим на то, что подопечные Флика выиграют (коэффициент - 1,67).