Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Сельта
09.11.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 ноября 2025, 17:44 |
45
0

Сельта – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 9 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

09 ноября 2025, 17:44 |
45
0
Сельта – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября на Балаидос пройдет матч 12-го тура Примеры Испании, в котором Сельта встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

Команда всегда была не лишена амбиций. Хотя в последнее время было немало проблем и борьбы за выживание в Примере, а вот в еврокубки не пробивались долго. С того, что не допустил вылета новых подопечных в Сегунду, начинал и нынешний тренер, Хиральдес. Но уже в прошлом сезоне, первом полном при нем, удалось заметно прибавить и с 55 очками занять седьмое место.

Это позволило наконец-то сыграть в Лиге Европы после долгой паузы. Сначала испанцы проиграли на выезде Штутгарту, но потом у них было уже три победы кряду, в том числе и в Загребе с местным Динамо в четверг. Дольше искали форму на внутренней арене - начинали с семи ничьих (причем все строго 1:1) при паре поражений. Но потом последовательно обыграли Осасуну и Леванте на выезде и победили в кубке. Теперь хочется и в Виго болельщиков побаловать победой.

Барселона

Клуб после пустого сезона 2023/2024 указал на дверь собственной легенде, Хави. Сменивший его Флик сумел с ходу выиграть все, что можно, из испанских футбольных трофеев, хотя раньше не работал в этой стране.

Но сейчас у него многое не получается. В Лиге чемпионов, конечно, каталонцы выйдут в плей-офф, но там успели проиграть ПСЖ дома, а на этой неделе с трудом взяли ничью с Брюгге. В Примере уже было несколько осечек, в том числе очень болезненных: 1:4 с Севильей, 1:2 с Реалом, от которого отстают на пять очков. Да, в основном все равно Ямаль и компания выигрывают, но из семи крайних матчей победами закончилось только три...

Статистика личных встреч

Не все получается в последнее время у гранда. Он выиграл три из пяти крайних очных матча при одном поражении. И, кстати, ровно год назад, на этом же стадионе, была ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары гостей. Не верится, что в такой ситуации они поделятся очками с соперником - поставим на то, что подопечные Флика выиграют (коэффициент - 1,67).

Прогноз Sport.ua
Сельта
9 ноября 2025 -
22:00
Барселона
Победа Барселоны 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лион – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Мальорка – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Рома – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта Барселона Сельта - Барселона Ла Лига Ла Лига - betking прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Гвардиола рассказал, чем займется после карьеры. Ответ впечатлил
Футбол | 09 ноября 2025, 16:41 1
ФОТО. Гвардиола рассказал, чем займется после карьеры. Ответ впечатлил
ФОТО. Гвардиола рассказал, чем займется после карьеры. Ответ впечатлил

Пеп Гвардиола мечтает об обычной жизни

Ребров снова стал отцом. Жена коуча сборной Украины показала сына
Футбол | 09 ноября 2025, 13:07 4
Ребров снова стал отцом. Жена коуча сборной Украины показала сына
Ребров снова стал отцом. Жена коуча сборной Украины показала сына

В семье Сергея Реброва состоялось очередное пополнение

Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Бокс | 09.11.2025, 07:33
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Футбол | 09.11.2025, 07:20
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Футбол | 08.11.2025, 17:40
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
08.11.2025, 00:05 5
Хоккей
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
08.11.2025, 02:29
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем