  4. Сельта – Барселона – 2:4. Хет-трик Левандовски. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Сельта
09.11.2025 22:00 – FT 2 : 4
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 ноября 2025, 01:59 | Обновлено 10 ноября 2025, 02:52
Сельта – Барселона – 2:4. Хет-трик Левандовски. Видео голов и обзор

9 ноября прошел матч 12-го тура Ла Лиги

Сельта – Барселона – 2:4. Хет-трик Левандовски. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

9 ноября в 22:00 стартовал заключительный матч 12-го тура Ла Лиги между клубами «Сельта» и «Барселона».

Команды встретились на арене «Эстадио Балаидос» в городе Виго.

Каталонский клуб оформил уверенную победу над соперником со счетом 4:2.

Центральной фигурой матча стал польский нападающий Роберт Левандовски, которому удалось забить три мяча. Также дубль по ассистам оформил Маркус Рашфорд.

Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября

«Сельта» – «Барселона» – 2:4

Голы: Каррейра, 11, Иглесиас, 43 – Левандовски, 10 (пен.), 37, 74, Ямаль, 45+4

Удаление: де Йонг, 90+4

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1, Левандовски, 10 мин (пен.)

ГОЛ! 1:1, Каррейра, 12 мин

ГОЛ! 1:2, Левандовски, 37 мин

ГОЛ! 2:2, Иглесиас, 43 мин

ГОЛ! 2:3, Ямаль, 45+4 мин

ГОЛ! 2:4, Левандовски, 74 мин

События матча

90’ +4
Френки де Йонг (Барселона) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта), асcист Ферран Ютгла.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Каррейра (Сельта), асcист Борха Иглесиас.
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
По теме:
Ганс-Дитер ФЛИК – о победе, будущем Левандовского и удалении де Йонга
Челси – Вулверхэмптон – 3:0. Разгром волков. Видео голов и обзор матча
Вест Хэм – Бернли – 3:2. Успех молотобойцев. Видео голов и обзор матча
