Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Сельта
09.11.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 ноября 2025, 05:20 |
129
0

Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 ноября поединок 12-го тура испанской Ла Лиги

08 ноября 2025, 05:20 |
129
0
Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В субботу, 9 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Балаидос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сельта – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Оярсабаль спас игру. Драматичный матч провел Реал Сосьедад в Ла Лиге
Форвард сборной Украины: «Мне не нужно мнение посторонних людей»
Эльче – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Сельта - Барселона
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Бокс | 07 ноября 2025, 06:42 4
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории

Александр занял пятое место

Тренер назвал футболистов, которые могут забыть об основном составе Шахтера
Футбол | 08 ноября 2025, 04:22 0
Тренер назвал футболистов, которые могут забыть об основном составе Шахтера
Тренер назвал футболистов, которые могут забыть об основном составе Шахтера

Олег Федорчук – о Шведе и Глущенко

Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Футбол | 07.11.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Футбол | 07.11.2025, 22:02
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Бокс | 07.11.2025, 04:42
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
06.11.2025, 19:57
Теннис
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 22
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем