В субботу, 9 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Балаидос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ