Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 ноября поединок 12-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 9 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Балаидос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сельта – Барселона
|
